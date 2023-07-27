CHP'li Karasu: Çiftçinin kara gün dostu, kabusu olmasın

Yayınlanma: 27.07.2023 - 19:01

Güncelleme: 27.07.2023 - 19:01

CHP Sivas Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Ulaş Karasu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nden (TMO) randevu alamayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti Meclis gündemine taşıdı. Karasu, çiftçinin “kara gün dostu” olarak bilinen TMO’nun çiftçilerin kabusu olmamasını istedi.

Karasu, Türkiye’de hasat mevsiminin her yıl olduğu gibi bu yıl da sıkıntılı ilerlediğini belirtti. Yağışların da etkisiyle buğday ve arpada birim alandan dönüm başına son yılların en yüksek verimi alınmasına rağmen, başta mazot olmak üzere ilaç, tohum, gübre gibi temel girdi maliyetlerinin sürekli arttığını ve bu nedenle çiftçilerin zor günler yaşadığını vurgulayan Karasu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına bir soru önergesi verdi.

Önergesinde; TMO’nun çiftçileri desteklemek ve başta hububat olmak üzere faaliyet alanındaki tarımsal ürün piyasalarında istikrar sağlamak üzere hizmet vermesi gerektiğini ifade eden Karasu, “çiftçinin kara gün dostu” olan ofisin stoklarını yeterli hale getirmek için hasat yapılmadan önce depolarını ithal buğdayla doldurduğuna dikkatleri çekti. Karasu, TMO’nun bu durumun yanı sıra randevu sisteminin uzun tarih vermesi, teknik kapasitenin yetersizliği gibi öne çıkan sorunlarıyla üreticilerin var olan sıkıntılarına yenilerini eklediğinin altını çizdi.

ÜRETİCİLER ENDİŞELİ

Türkiye’nin “hububat ambarı” olarak bilinen Sivas’ın buğday, tritikale, arpa, yulaf gibi ürünlerin üretiminde ülkemizde ilk 10’da yer aldığına dikkat çeken Karasu, “TMO’nun ürün alımına ilişkin şikayetler ülkemizin dört bir yanından yükselirken, çok yakında hasadın başlayacağı Sivas’ta da üreticiler TMO’nun uygulamalarından yakınmaktadır. TMO’nun tahıl alım süresinin kısıtlı olmasından şikayet eden üreticiler, ofisin alım süresini uzatmasını ve bu süre içerisinde vardiyalı çalışarak çiftçiyi mağdur etmemesi talebini dile getirmektedir” dedi. Karasu, şöyle devam etti:

“Tarım, tüm dünyada son derece önemli ve stratejik bir sektördür. Planlama yapılmazsa sorunlar artar ve bu sorunların üstesinden gelmek her geçen gün zorlaşır. AKP döneminde çiftçilerimizin sayısı her geçen gün azalıyor, ekim alanları daralıyor, sorunlar ise daima artıyor. Anadolu’da çiftçi hasat ettiği ürünü TMO’ya satamıyor, randevu dahi alamıyor! Çünkü, TMO, daha hasat yapılmadan önce alıma girdiği için depolarını ithal buğdayla doldurdu. Sivas’ta da daha hasat başlamadan üreticilerimizde endişeli bir bekleyiş başladı. Alın terinden ve emeğinden başka sermayesi olmayan üreticiler, ofisin alım süresini uzatmasını ve bu süre içerisinde vardiyalı çalışmasını bekliyor”

YUMAKLI’YA TMO SORULARI

Karasu, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle, önergesinde şu sorulara yer verdi:

• TMO’nun randevu sisteminin tıkanmaması ve üreticilerin mağdur edilmemesi adına daha uzun tarih vermesi, teknik kapasitesinin artırılması gibi konularda bakanlığınızın yaptığı/yapacağı çalışmalar nelerdir?

• Serbest piyasa alıcılarının yurt dışından ithal edilen buğdayların TMO ve Lisanslı Depolarının stoklarının dolu olması nedeniyle yurt içinde düşük fiyat verildiği bilinmektedir. Çiftçilerin mağdur olmasına ve üretimden uzaklaşmasına neden olan bu duruma karşı çiftçilerin korumasına yönelik yaptığınız/yapacağınız uygulamalar nelerdir?

• Türkiye'nin, dünyanın sayılı buğday üreticisi ülkeler arasında yer almasına karşın, iktidarınızda buğday ithalatçısı bir ülke konumuna sürüklenmesinin gerekçesi nedir, bu duruma karşı bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?

• Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle TMO’nun kaç il ve ilçede kendisine ait ve anlaşmalı olduğu lisanslı depo bulunmaktadır? Bu depoların ne kadar ürün alma kapasitesi vardır, TMO ne kadarlık bir kabul anlaşması imzalamıştır?

• TMO’nun bu yıl için alım fiyatları açıkladığında mevcut depolarındaki ürünlere göre doluluk oranı nedir? Sivas’ta toplam depolama kapasitesi ne kadardır? Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar depolarına ne kadar ürünü almıştır?

• TMO’nun bu yıl için alım fiyatları açıkladığında mevcut depolarındaki ürünlerden ürün cinslerine göre ne kadar ithal ürün bulunmaktadır?

• Sivas’taki üreticilerin tahıl alım süresinin uzatılması, bu süre içerisinde vardiyalı çalışarak çiftçiyi mağdur etmemesi talebi yerine getirilecek midir? Getirilmeyecek ise üreticilerin mağdur olmaması için nasıl bir yol izlenecektir?