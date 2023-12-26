CHP'li Karasu: 'Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkı İbrahim Çeçen'e verildi'

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:29

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:29

CHP'li Karasu, sosyal medya hesabından Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pistinin açılmasına ilişkin açıklama yaptı. 9 yıldır inşaati süren pistin,tümeksikliklerine karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aceleyle açılmasının nedeninin anlaşıldığını kaydeden Karasu, şu ifadeleri kullandı:

"Malezyalıların yüzde 100’üne sahip olduğu havalimanı terminallerini işletme hakkına Erdoğan’ın ‘kardeşim’ dediği İbrahim Çeçen’in IC Holding'i, yüzde 50 hisseyle ortak oldu. Çeçen'i biz Akbelen'den de biliyoruz. Bakan Abdülkadir Uraloğlu yeni terminal yapımını da Malezyalılara verileceğini söylemişti. AKP ve yandaşları al gülüm ver gülüm rantı paylaşırken olan ülkeye, vatandaşa oluyor.”