CHP'li Karasu yıldırma davalarını Meclis gündemine getirdi

Yayınlanma: 31.12.2024 - 10:28

Güncelleme: 31.12.2024 - 10:28

CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, mülakatın kaldırılacağı iddiasının AKP’nin seçim beyannamesinde ve meydanlarda verilen sözlerde kaldığını, “sadece Cumhurbaşkanı ve çevresine sadakat ile bağlı olanlardan oluşan bir sistem oluşturulduğunu” savundu.

'SORUNLAR BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR'

Özellikle üst düzey yönetici konumunda olan bu kişilerin diğer personele karşı mobbing (yıldırma) ve keyfi uygulamalarının, baskıların, hukuksuz yetki kullanımının çalışma barışını bozduğuna işaret eden Karasu, “Dolayısıyla disiplin cezalarında ve bunlara karşı idare mahkemelerinde açılan dava sayısında artışlara neden olmaktadır. Ayrıca hakkında yazılı ve görsel basına da yansıyan çok sayıda iddia, şaibe vb. bulunan üst düzey bürokratlar hakkında herhangi bir idari işlem yapılmamış olması; sorunları her geçen gün büyütmüştür ve büyütmeye devam etmektedir” dedi. Karasu, “Bakanlığınızda son bir yıl içinde özellikle üst düzey yönetici konumunda olan kişilerin diğer personele karşı mobbing (yıldırma) ve keyfi uygulamaları, baskısı, hukuksuz yetki kullanımı vb. iddialarla açılan dava sayısı kaçtır ? Sonuçları nelerdir ?” sorusuna yanıt istedi. Karasu, bakanlıktaki bazı bürokratlar hakkındaki iddiaları da soru önergesinde dile getirdi.