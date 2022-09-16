CHP'li Kaya, KPSS öncesi ÖSYM'nin önünden yetkilileri uyardı
CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, 18 Eylül’de yeniden yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde, "Bir kez daha yetkilileri uyarıyorum; 1 milyon 600 bin gencin geleceğini hiç kimse karartmasın" dedi.
Yıldırım Kaya, bugün Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) önünde açıklama yaptı. Kaya, şunları söyledi:
“Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin önündeyiz. Daha önce 31 Temmuz 2022’de yapılan KPSS’de yapılan usulsüzlüklerden dolayı sınavlar iptal edilmişti. Şimdi 18 Eylül’de yeniden sınavlar yapılacak. Bir kez daha yetkilileri uyarıyorum; 1 milyon 600 bin gencin geleceğini hiç kimse karartmasın. Çocuklarımız sizlere emanet. Çocuklarımızın soruları da size emanet. Bu kurum 1974 yılında onurla kuruldu, onuruyla yaşasın istiyoruz. 31 Temmuz’da yapılan sınavda yolsuzluk açığa çıkartılmadığı müddetçe kaygı ve kuşkularımız devam edecek. Bir an önce Devlet Denetleme Kurulu, ilgilileri açığa çıkartsın, kamuoyuyla paylaşsın.”
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