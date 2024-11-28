CHP'li Kılıç, Cevizoğlu'nun İstanbul Sözleşmesiyle ilgili sözlerine tepki gösterdi

Yayınlanma: 28.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.11.2024 - 04:00

TBMM’de kadına şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için kurulan komisyon, önceki gün Meclis’te çalışmalarına İstanbul Sözleşmesi tartışmalarıyla başladı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan AKP’li komisyon başkanı Hulki Cevizoğlu, iktidarın çekilirken “toplumsal ve ailevi değerlerle bağdaşmadığını” savunduğu sözleşmeyle ilgili yasal düzenlemeleri yapan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ise komisyon başkanı Cevizoğlu’nun sözlerini eleştirerek “Sadece bu ekim ayında bile 48 kadın katledilmiş. Bu da son on dört yılın en yüksek verisiymiş. Demek İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması aslında kadına şiddet konusunda bizi rahatlatmamış, sorunları büyütmüş” dedi.