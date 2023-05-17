CHP’li Kılıç’tan yurttaşlara çağrı: Sandığa gidin

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:31

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:31

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu öncesi yurttaşlara “Sandığa gidin” diye seslendi.

Av. Kılıç’ın sandığa gitmenin tarihi bir sorumluluk olduğuna dikkat çekerek, “Sandığa giden, gitmeyen hangi adaya oy vermiş olduğunuz önemli olmaksızın tüm seçmenlerimize seslenmek istiyorum. Atamızın emaneti Cumhuriyetimiz, ikinci yüz yılına girerken bize yüklenen bu tarihi sorumluluğu en iyi şekilde değerlendirmek, vatanımızı layık olduğu yerlere taşımak bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının görevidir” diye konuştu.

“SANDIKTAN DEĞİŞİM ÇIKTI”

Yurttaşların desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran CHP’li Kılıç, “Ülkemizin kalkınmasında büyük pay sahibi olan ekonomi, eğitim, sağlık, adalet, tarım, liyakat gibi konulardaki kötüye gidişin farkında olduğunuzu biliyorum. Değişimin size zor geldiğini de biliyorum. Ancak bu ülkenin geleceğine yön verebilmek için sizin desteğinize ihtiyacımız var. İşçi, emekli, memur, çiftçi, öğrenci, genç, yaşlı ne olursan ol; bu değişimin bir parçası olmak geleceğe bırakacağınız en büyük miras olacak. Bu bir dönüm noktasıdır aslında. Doğrunun yanlışa, iyiliğin kötülüğe, bolluğun sefalete, hukukun suçlulara karşı bir zaferi olacaktır. Değişim tam da bunu hedeflemektedir. İlk turda alınan oylar da sandıktan değişim mesajının çıktığını göstermektedir. Gelin ikinci turda 13. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hep birlikte Çankaya Köşkü’ne çıkartalım. Barışı, sevgiyi, bolluğu, bereketi bu topraklara yeniden getirelim. Teşekkürler Türkiye.”