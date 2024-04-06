CHP’li Mahir Polat: ‘Tacikler gündemi çabamızdan sonuç aldık’

Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:33

Güncelleme: 06.04.2024 - 20:33

22 Mart'ta Moskova'daki bir konser salonuna yapılan saldırıda, saldırganlardan birinin Tacikistan uyruklu olduğu ve Türkiye üzerinden Rusya'ya giriş yaptığını itiraf etmesinin ardından, Türkiye'de yaşayan Tacikistan vatandaşlarına yönelik dikkatler arttı. Bu gelişmeyle birlikte, bugün Resmî Gazete'de yayımlanan bir kararla Tacikistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırıldığı duyuruldu.



Mahir Polat, 31 Mart yerel seçimleri öncesi Fatih’te gündeme taşıdığı Tacikistan uyruklu kişilere sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasını “çok önemli” bir adım diye duyurdu. Polat, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

"Göreve gelmeden Fatih’e ve Türkiye’ye belki de en önemli konuda, Tacikler başta olmak üzere geçmişi belirsiz, karanlık kişilerin yerleştirilmesi konusunu gündeme taşıyarak hizmet yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Tacikistan vatandaşlarının vizesiz ülkemize girme imtiyazı bu gece resmi gazetede yayınlanan karar ile kaldırıldı.

O günlerde bu dehşete dikkat çekmem karşısında bile bizi linç etmeye kalkanlar şimdi bu sessiz sedasız kararın sebebini açıklamalı. Sorular hâlâ yanıtsız.

Fatih’te ve İstanbul’da vizesiz imtiyazla gelmiş kaç Tacikistanlı var? Bunların geçmişlerini biliyor muyuz? Tehlikeli olup olmadıklarına ilişkin vize işlemi de olmadığına göre herhangi bir bilginiz var mı? Bu yolla girmiş olanları tespit ettiniz mi? Geçmişte bu şekilde girmiş olanlara bir incelemeniz olacak mı? Bu şekilde vize imtiyazı olan başka hangi ülkenin göçmenleri var? Tehlike yoksa neden imtiyazı kaldırdık? Bu şekilde şehrimize gelmiş binlerce insanın varlığına rağmen Fatih’e ve İstanbul’a hala güvenli diyebiliyor musunuz?"





Ülkemi, vatandaşımı düşündüm, büyük tehlikeyi anlattım. Vicdanım rahat."







