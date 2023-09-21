CHP'li Meclis Üyesi, AKP'li başkanı şikayet etti

Yayınlanma: 21.09.2023 - 15:09

Güncelleme: 21.09.2023 - 15:09

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin CHP’li Meclis Üyesi Av. Atilla Özen, Belediye Meclisi’nin 2022 yılının Mart ayında yapılan toplantısında, bir işyerinin yıkım ve tadilat çalışmalarıyla ilgili belediyeden izin ve ruhsat alınıp alınmadığını, aynı yılın Haziran ayında yapılan Meclis toplantısında ise belediyenin ödediği bir para cezasının sebebini yazılı soru önergesiyle sordu.

2022 yılının Ekim ve Aralık aylarında yapılan meclis toplantılarında soru önergelerine yanıt alamadığını söyledi. 2023 yılının Mart ayında yapılan Belediye Meclis toplantısında ise her iki yazılı soru önergesine neden yanıt verilmediğini yazılı soru önergesiyle sordu.

Belediye Meclisi her seferinde oybirliğiyle aldığı kararla yazılı soru önergelerini yanıtlanması için başkanlık makamına havale etmesine karar vermesine rağmen 1 yılı aşkın süredir soru önergelerine yanıt alamayan Özen, 17 Nisan 2023 tarihinde Belediye Başkanı Atila Aydıner hakkında Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikayette bulundu.

Belediye meclis üyesinin kentin ve kent halkının çıkarlarını korumak için verdiği soru önergesinin yanıtlanmamasının belediye yönünden toplum nezdinde güvensizlik yarattığını bildirdiği dilekçede kamuda saydamlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik, halkın bilgi edinme hakkı ve katılımcılık ilkeleri belirtilerek Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte ve Yerel Yönetim Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelerinde belirtilen ilkelere aykırı davranıştan dolayı Belediye Başkanı hakkında ihlal kararı verilmesini istedi.

SORU ÖNERGELERİ YANITLANDI

Kurulun Belediye Başkanı hakkında işlem başlatarak yazılı soru önergelerine neden işlem yapılmadığını sorması üzerine, 15 Eylül 2023 tarihinde Belediye Başkanı tarafından soru önergeleri yanıtlandı.

Böylelikle Meclis Üyesi yaklaşık bir buçuk yıllık uğraşısı sonrası soru önergelerine yanıt almış oldu.

Kamu Görevlileri Etik Kuruluna başvuru da, soru önergesine yanıt vermemeyi bir müeyyideye tabi kılmayan belediye mevzuatı karşısında alternatif bir yöntem olarak düşünülür haline getirdi.