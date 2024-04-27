CHP’li milletvekilinden elektrik kesintilerine karşı bakanlık önünde oturma eylemi

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'deki elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sabaha kadar oturma eylemi başlattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 00:46
CHP’li milletvekilinden elektrik kesintilerine karşı bakanlık önünde oturma eylemi
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Mahmut Tanal eylemini X hesabından, "Şanlıurfa ve Mardin’de zulme dönüşen elektrik kesintilerine tepki göstermek, ‘uyuyan’ iktidar yetkililerini çözüm üretmeye çağırmak maksadıyla Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sabaha kadar oturma eylemine başladım. Şanlıurfa, Mardin halkı karanlıkta. Ne iş yaparsınız ey iktidardakiler" ifadeleriyle duyurdu.

 

 


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