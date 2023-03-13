CHP'li Murat Emir: Kanser ilaçları karaborsaya düştü

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların temin edilemediğini, hastaların karaborsadan ilaç satın almak zorunda kaldığını belirterek “Sağlık Bakanlığı’nın beceriksizlikleri yüzünden hastalar karaborsada ilaç aramaya mecbur ediliyor” dedi.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 04:00
CHP'li Murat Emir: Kanser ilaçları karaborsaya düştü
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İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nde kanser ilaçlarının satılması skandalına değinen Emir, şöyle konuştu:

“Kullanılan kalsiyum folinat etken maddeli ilaç da bu ilaçlardan birisi. Ancak hastanelerde uzunca bir süredir bulunamıyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi de kanser hastalarına bu ilacı yazıyor ama tedarik edemiyor. Hastalar kamuya maliyeti yaklaşık 100 TL olan bu ilacı karaborsadan satın almak zorunda kalıyor ve ilacın fiyatı da bin liraya kadar çıkabiliyor.”

(Murat Emir)

Sorunu Meclis’e de taşıyan Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 


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