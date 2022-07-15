CHP'li Müslim Sarı'dan çarpıcı iddia: Eylül ayında gönderilecek bakan kim?

15 Temmuz 2022 Cuma, 13:33

CHP PM Üyesi Müslim Sarı, KRT TV’de katıldığı programda iktidarın ekonomi politikası ve son dönemde yaşadığı kırılmalar hakkında konuştu.

Dolar ve Euro’nun eşitlenmesinin Türkiye’nin aleyhinde olduğunun altını çizen Müslim Sarı, ekonominin düzelebileceğine dair hiçbir emarenin olmadığını, AKP’nin çıkışının kalmadığını vurguladı, “Eylül ayına gelindiğinde hükümetin yeni bir değerlendirme yapacağını düşünüyorum. Ya bir seçim kararı alacaklar ya da kendilerine bir kurban bularak bakanı değiştirecek ve Merkez Bankası’nın başına başka bir başkan getirip yeni stratejiler izleyecekler. Bu ihtimallerin de AKP’yi kurtarabileceğini sanmıyorum“ dedi.

"ÇAPSIZLAŞAN BİR AKP İKTİDAR VAR"

AKP’nin hikayesini kaybettiğine dikkat çeken Sarı, “Eskiden de krizler vardı. Krizlere müdahale eden bürokratlar, liyakatli kadrolar vardı. Artık yok. Çapsızlaşan, sorun çözme kapasitesi ortadan kalkmış bir AKP iktidarı var. AKP hikayesini kaybetti, bir dönem kapanıyor. Altılı Masa, Cumhuriyet için yeni bir parantez açacak, yenilenme dönemi başlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

RANT ODAKLI GÜÇLER DE AKP’Yİ TERK ETMEYE BAŞLADI

AKP’nin kendi çekirdeğine çekileceğini ve o çekirdekle baş başa kalacağını söyleyen CHP’li Sarı, AKP seçmeninin 3 halkaya ayrıldığını, bu halkalarda kırılmalar yaşandığını anlatan Sarı, “AKP’nin bir çekirdek oyu var. Ne olursa olsun Erdoğan’a oy verecek bir kitle var. Bu çekirdeğin arkasında iki halka var. AKP’ye körü körüne bağlı olmayan ama sosyo-ekonomik gelişmelere göre değişebilen ve AKP’nin doğal tabanı içinde olmayan ama AKP’nin hamleleriyle ulaşmak istediği halka. AKP zaten bu halkayı kaybetti, şimdi ise ikinci halkayı kaybediyor. İkinci halkadaki seçmen kitlesi kendi ekonomik durumuna göre oy verecek kitle. AKP dengeyi kuramayınca rant odaklı güçler de AKP’yi terk etmeye başladı” şeklinde konuştu.

İKTİDAR 15 TEMMUZ’DAN DERS ALMADI

15 Temmuz darbe girişimini iki farklı Amerikan projesi ve çıkar çatışması olarak değerlendiren Sarı, “Ders almayan bir iktidar var. 15 Temmuz’da darbe girişimi oldu ama 20 Temmuz’da ne oldu? Erdoğan, bu girişimi fırsat bilerek kendi rejimini dayattığı bir dönemi de başlattı. FETÖ’nün devlet içindeki uzantıları tasviye edildi de bunun yerine ne kondu? Burada çok büyük soru işaretleri var. AKP’ye ideolojik olarak bağlı olanlar bugün kamuyu yönetiyor. Kendi siyasal çerçevelerine göre dizayn edilmiş bir kamu yönetimi var” ifadelerini kullandı.