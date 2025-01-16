CHP’li Nazlıaka: 'Destek köprü zammı kadar değil'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 16.01.2025 - 04:00

CHP’nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, iktidarın 2025’i aile yılı ilan etmesine karşın açıklanan desteklerin yetersiz olmasını eleştirdi. Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın duyurduğu sosyal destekleri de gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Evlenecek gençlere verileceği açıklanan destekleri anımsatan Nazlıaka, “48 ay vadeli, iki yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği verilecekmiş. Verileri makyajlamakta ustalaşan TÜİK verilerine göre bile 2024 yılı salon düğünü maliyeti 589 bin 405 TL olarak açıklanmıştı. Bu yıl bu rakamlar katlanarak artacak. Gençler bu parayla düğün mü yapacak, ev mi kuracak?” sorularını yöneltti.

‘HABERİNİZ VAR MI?’

Erdoğan’a “Çocuk büyütmenin maliyetini biliyor musunuz?” diye seslenen Nazlıaka “Neymiş; yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik 5 bin doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay bin 500 TL, 3’üncü ve sonraki çocuklar için her ay 5 bin TL yardım yapılacakmış. Bir mama, bir bebek bezi ne kadar oldu, haberiniz var mı? Bebek malzemeleri, çalınmasın diye marketlerde kilit altında tutuluyor. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması da 10 bin 159 liradan 11 bin 332 liraya çıkarıldı. Utanmadan bu rakamlar ‘artış’ adı altında açıklandı. 300-500 liralık artışlar sanki gerçek bir iyileştirme yapılmış gibi duyuruldu. Yaşlı mısın, engelli misin, silikozis hastası mısın ‘öl’ denildi. Köprüye yüzde 453 zam yapanların, halka verdiği değer bu kadar” diye konuştu.