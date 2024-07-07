CHP’li Nazlıaka, iktidarın kadını aile kavramı içine hapsetmek istediğini söyledi

Yayınlanma: 07.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.07.2024 - 04:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “9. yargı paketi” olarak bilinen kanun teklifinde yer alan, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararına karşın Meclis’ten geçirilmeye çalışılan kadının kendi soyadını kullanma hakkının ihlali ile ilgili dün yazılı açıklama yaptı. Meclis’te 11 Temmuz’da görüşüleceği belirtilen teklifin “AYM kararını tanımamak” olduğunu kaydeden Nazlıaka, “Kimlik mücadelemiz, var olma mücadelemizdir. Kazanılmış hakkımızdan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadesini kullandı. Anne-babanın ayrı soyadlarını kullanmasının çocuk üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğine ilişkin eleştirilere tepki gösteren Nazlıaka, “Çocuklar yatağa aç girerken, kimi ailelerde kadınlar ve çocuklar şiddete maruz kalırken nasıl susuyorsunuz? Samimi iseniz önce çocukların ve kadınların insanca yaşam hakkına sahip çıkın. Aile bütünlüğü aynı soyadını kullanarak sağlanmaz. Aile bütünlüğünün sağlanması için şiddetsiz, sömürüsüz bir toplumun inşasına yönelik adım atılmalıdır” diye konuştu.



"SİYASETTEN SİLECEĞİZ"

Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Nazlıaka, “Eşit yurttaşlık hakkımızın en temel teminatı olan Medeni Kanun için bakan ‘sil baştan yapacağız’ diyebiliyor. Biz, ‘medeni kanun sil baştan’ diyenleri siyasetten sileceğiz. Eşit bir Türkiye’yi hep birlikte yaratacağız” dedi. İktidarın kadının yoksulluğuyla mücadele etmek yerine yönetmeye çalıştığını söyleyen Nazlıaka, “Eşit işe eşit ücret alınmaması, kadınların istihdamın dışına itilmesi, kadınların üç kuruşluk nafaka hakkına bile göz koyulması gibi tehditlerle karşı karşıyayız” diye konuştu.

