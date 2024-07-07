CHP’li Nazlıaka, iktidarın kadını aile kavramı içine hapsetmek istediğini söyledi
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka kadının kendi soyadını kullanma hakkı tartışmalarına ilişkin, “Bu zihniyet kadını sadece aile kavramı içine hapsetmek istiyor. Kazanılmış haklarımızı budamak dışında bir adım atmak istemiyor” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “9. yargı paketi”
olarak bilinen kanun teklifinde
yer alan, Anayasa Mahkemesi’nin
(AYM) kararına karşın Meclis’ten
geçirilmeye çalışılan kadının kendi
soyadını kullanma hakkının ihlali
ile ilgili dün yazılı açıklama yaptı.
Meclis’te 11 Temmuz’da görüşüleceği
belirtilen teklifin “AYM kararını
tanımamak” olduğunu
kaydeden
Nazlıaka,
“Kimlik
mücadelemiz, var olma
mücadelemizdir. Kazanılmış
hakkımızdan asla
vazgeçmeyeceğiz” ifadesini
kullandı.
Anne-babanın ayrı
soyadlarını kullanmasının
çocuk üzerinde olumsuz
etkiler yaratabileceğine ilişkin
eleştirilere tepki gösteren Nazlıaka,
“Çocuklar yatağa aç girerken, kimi
ailelerde kadınlar ve çocuklar şiddete
maruz kalırken nasıl susuyorsunuz?
Samimi iseniz önce çocukların ve
kadınların insanca yaşam hakkına
sahip çıkın. Aile bütünlüğü aynı
soyadını kullanarak sağlanmaz.
Aile bütünlüğünün sağlanması için
şiddetsiz, sömürüsüz bir toplumun
inşasına yönelik adım atılmalıdır”
diye konuştu.
"SİYASETTEN SİLECEĞİZ"
Kongresi’ne katıldı. Burada konuşan Nazlıaka, “Eşit
yurttaşlık hakkımızın en temel teminatı olan Medeni Kanun
için bakan ‘sil baştan yapacağız’ diyebiliyor. Biz, ‘medeni kanun
sil baştan’ diyenleri siyasetten sileceğiz. Eşit bir Türkiye’yi hep birlikte
yaratacağız” dedi. İktidarın kadının yoksulluğuyla mücadele etmek yerine
yönetmeye çalıştığını söyleyen Nazlıaka, “Eşit işe eşit ücret alınmaması,
kadınların istihdamın dışına itilmesi, kadınların üç kuruşluk nafaka hakkına
bile göz koyulması gibi tehditlerle karşı karşıyayız” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Taraftarlardan UEFA'ya tepki
- Değirmenci: Ben LGBTİ kimliğimle barışığım, yara almam
- Buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- Kadrolaşmayı şikâyet etti, kovuldu!