CHP'li Ömer Fethi Gürer: "İnsan hayatını tehlikeye atan sahte alkole karşı etkin mücadele şart"

Yayınlanma: 04.12.2024 - 10:07

Güncelleme: 04.12.2024 - 10:07

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kasım ayında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde sahte alkol kullanımı nedeniyle komaya girenlerin sayısını, bunların bölgelere göre dağılımını ve görme yetisini kaybeden kişilerle ilgili istatistikleri sordu.

Bakan Memişoğlu'dan Gürer'e yanıt

Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Memişoğlu, ölüm istatistikleriyle ilgili soruların Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yetki alanında olduğunu ve bu verilerin 2022-2026 Resmi İstatistik Programı kapsamında yayımlandığını belirtti. Memişoğlu, sahte alkol kaynaklı sağlık sorunlarıyla ilgili, "1 Ocak 2020 - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında, sağlık kuruluşlarında ana tanısı 'T51.1 - Metanolün Toksik Etkisi' olan ve yoğun bakımda tedavi gören 972 vaka tespit edilmiştir. Hastaneye yatışından itibaren 72 saat içinde körlük ve/veya böbrek yetmezliği tanısı alan kişi sayısı 20 olarak bildirilmiştir" bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE'DE SAHTE ALKOLE KARŞI DAHA ETKİN BİR MÜCADELE YÜRÜTÜLMELİ''

Bakan Memişoğlu'nun açıklamasını değerlendiren Gürer, şunları kaydetti:

"Sahte alkol kullanımı, ölümle sonuçlanabilen ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Görme kaybından böbrek yetmezliğine, karaciğer hasarından kalıcı sakatlıklara kadar birçok sorun sahte alkol kaynaklıdır. Sağlık Bakanlığı'nın sınırlı bir yanıtla geçiştirdiği bu mesele, aslında toplumun her kesimini ilgilendiren büyük bir tehlikedir. Türkiye'de sahte alkole karşı daha etkin bir mücadele yürütülmelidir. Bu mücadele hem denetimlerin artırılması hem de caydırıcı cezaların uygulanmasıyla mümkündür."

Gürer, sahte alkol kullanımının artışına neden olan ekonomik zorluklara da dikkat çekerek, yüksek vergiler nedeniyle vatandaşların sahte ve sağlıksız ürünlere yöneldiğini belirtti. Gürer, yılbaşı yaklaştığına dikkat çekerek, "Bu süreçte sahte alkol üretiminin artığı önceki yıllarda gözlenen bir durumdur. Bu nedenle denetimler ve kontroller artırılması insan sağlığı ve canı için önemlidir" dedi.