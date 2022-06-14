CHP'li Orhan Sümer: 'Katar ve BAE'den inanılmaz derecede gayrimenkul alımı gerçekleşiyor'

14 Haziran 2022 Salı, 15:07

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, yabancıların gayrimenkul alımına ilişkin açıklama yaptı. Ekonomik krizin Türk vatandaşları için her geçen gün daha da zor bir hale gelmesini vurgulayan Sümer, yabancı uyrukluların özellikle Katar ve Arap Emirlikleri vatandaşlarının Türkiye’yi rant kapısı olarak gördüğünü belirtti. AKP’nin yanlış ekonomi politikaları yüzünden Türk lirasının değersizleştiğini kaydeden Sümer, memlekete ‘kelepir tabelası’ asıldığını ve ülkenin yabancı akınına uğradığına dikkat çekti.

“AKP’NİN BİTMEYEN KATAR SEVDASI”

AKP’nin dış politikada tutarlı olmadığının da altını çizen Sümer, “Ne zaman saray iktidarı ülkeyi ekonomik olarak dar boğaza sürüklese Katar şeyhleri, sarayın en sevdikleri haline geliveriyor. Geçen haftalarda Galataport ve İstanbul Havalimanı’nın Katarlılara satılacağı haberleri kamuoyuna yansımıştır. Doğrulama gelmediği gibi yalanlama da olmadı. Daha önce Katarlılara satılanları da tüm Türkiye biliyor. Sarayın Katar sevdası bitmeyebilir ama vatandaşın tahammülü artık bitmiştir” dedi.



