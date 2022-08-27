CHP'li Orhan Sümer'den 'Adana il sınırı değişti' iddiası
CHP Adana milletvekili Orhan Sümer, Kozan'da bulunan Cennet Vadisi’nin, Osmaniye’nin Sumbas İlçesine bağlandığını iddia etti.
CHP Adana milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya paylaşımından dikkat çeken bir iddiada bulundu.
Sümer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Saray İktidarının Adana'yı hor görmesinin, değerlerini tek tek yok etmesinin sonu gelmiyor. Şimdi de Adana Kozan'da bulunan Cennet Vadisi, Osmaniye Sumbas İlçesine bağlandı. Muhtarların ve halkın karşı çıkmasına rağmen bu kararı alanlar derhal bu yanlıştan dönmelidir” dedi, ancak kaynak belirtmedi.
??Saray İktidarının Adana'yı hor görmesinin,— Orhan SÜMER (@orhanssumer) August 26, 2022
??Değerlerini tek tek yok etmesinin sonu gelmiyor
??Şimdi de Adana Kozan'da bulunan Cennet Vadisi, Osmaniye Sumbas İlçesine bağlandı
??Muhtarların ve halkın karşı çıkmasına rağmen bu kararı alanlar derhal bu yanlıştan dönmelidir. pic.twitter.com/MigTgO3jie
Kozan Bucak’taki Cennet Vadisi Adana’nın doğa harikalarından biri olarak kabul ediliyor.
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