CHP'li Orhan Sümer'den 'Adana il sınırı değişti' iddiası

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:24

CHP Adana milletvekili Orhan Sümer, sosyal medya paylaşımından dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Sümer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Saray İktidarının Adana'yı hor görmesinin, değerlerini tek tek yok etmesinin sonu gelmiyor. Şimdi de Adana Kozan'da bulunan Cennet Vadisi, Osmaniye Sumbas İlçesine bağlandı. Muhtarların ve halkın karşı çıkmasına rağmen bu kararı alanlar derhal bu yanlıştan dönmelidir” dedi, ancak kaynak belirtmedi.

??Saray İktidarının Adana'yı hor görmesinin,



??Değerlerini tek tek yok etmesinin sonu gelmiyor



??Şimdi de Adana Kozan'da bulunan Cennet Vadisi, Osmaniye Sumbas İlçesine bağlandı



??Muhtarların ve halkın karşı çıkmasına rağmen bu kararı alanlar derhal bu yanlıştan dönmelidir. pic.twitter.com/MigTgO3jie — Orhan SÜMER (@orhanssumer) August 26, 2022

Kozan Bucak’taki Cennet Vadisi Adana’nın doğa harikalarından biri olarak kabul ediliyor.

