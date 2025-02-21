CHP’li Özcan: Bir avuç sermaye için tarih ve doğa yok edilemez

Yayınlanma: 21.02.2025 - 16:50

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:50

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde Ayıldız Madencilik ve Yükleme A.Ş. tarafından yapılması planlanan Yük Tahmil ve Tahliye İskelesi ve Dip Tarama Projesini Meclis gündemine taşıdı. Projenin tarihi 5 bin yıla kadar uzanan İasos Antik Kenti’nin yanı başında hayata geçirileceğini ifade eden Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclise soru önergesi verdi.

Bölgenin 3. Derece sit alanı içerisinde yer aldığını hatırlatan Özcan, “Proje alanının yanıbaşında halihazırda işleyen bir maden limanı mevcuttur. Bu limanın genişletilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına başvuru yapılmıştı. Ancak Bakanlık, mevcut limanın kapasite altında çalıştığını öne sürerek limanın genişletilmesini reddetmişti. Bu durum, Körfez’de yeni bir limana ihtiyaç olmadığını açıkça göstermektedir“ diye konuştu.

“MİLAS’IN TARİHİNE VE DOĞASINA İHANET EDİLİYOR”

Proje ile ilgili daha önce “ÇED Gerekli Değildir” kararının kaldırıldığını, yeni bir ÇED sürecinin başlatıldığını hatırlatan Özcan, projeye yönelik olarak denize, doğaya ve çevrede yaşayanlara zarar vereceği gerekçesiyle Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milaslılar ve pek çok dernek tarafından iptal davası açıldığını söyledi. Anayasa Mahkemesi’ndeki yargı sürecinin devam etmesine rağmen dip tarama çalışmalarının başladığını söyleyen Özcan, ”Altın kumlu tabir edilen plaj ve deniz şimdiden çamura bulanmıştır. Bu durum, 5 bin yıllık tarihi geçmişi olan İasos Antik Kenti’nin yanı sıra bölgedeki ekosistem üzerinde de geri dönülemez tahribatlara yol açmaktadır. Böylesine önemli bir kültürel değerin, bir maden şirketinin ticari çıkarları uğruna tahrip edilmesine izin verilmesi, sorumsuz ve geri dönüşü olmayan bir hatadır. Milas’ın tarihine ve doğasına ihanet ediliyor” dedi.

“İASOS’U DA, MİLAS’IN KIYILARINI DA, EKOSİSTEMİMİZİ DE RANTA TESLİM ETMEYECEĞİZ!”

5 bin yıllık İasos Antik Kenti’nin yanı başında hayata geçirilmek istenen bu proje ile bir avuç sermaye sahibinin çıkarı için tarih, doğa ve deniz ekosisteminin yok edildiğini söyleyen Özcan, “Yerel halk, çevreci gruplar ve bilim insanları, bu projenin hem tarihi hem de doğal mirasına büyük zarar vereceği konusunda hemfikir. Yapılması planlanan maden yükleme ve tahliye limanı projesi, bu bölgenin ekolojik ve arkeolojik bütünlüğünü tehdit etmektedir. Bu proje hayata geçerse, yalnızca İasos Antik Kenti değil, bölgedeki ekosistem, kıyı şeridi ve deniz yaşamı da ağır tahribata uğrayacaktır. Bir avuç şirketin daha fazla kâr elde etmesi için doğa, tarih ve yerel halkın yaşam alanları gözden çıkarılmaktadır. Halka rağmen, doğaya rağmen, tarihe rağmen bu projeyi hayata geçirmek isteyenler, rantın ve talanın peşindedir! Ancak bizler, doğamızı ve tarihimizi korumak için sessiz kalmayacağız. İasos’u da, Milas’ın kıyılarını da, ekosistemimizi de ranta teslim etmeyeceğiz!” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN’DAN BAKAN KURUM’A 19 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;