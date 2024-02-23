CHP’li Özcan: Emekli ikramiyeleri artmıyor, aksine azalıyor!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 14:24

Güncelleme: 23.02.2024 - 14:24

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Adalet Komisyonu'nun 8. Yargı Paketi görüşmelerinde emekli ikramiyelerine yönelik konuşma yaptı. Özcan, torba yasa teklifi içerisinde emekli ikramiyelerini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran maddenin konulmasının açık bir yasama kurnazlığı olduğunu belirtti.

"EMEKLİ İKRAMİYESİNİN BUGÜN 10 BİN 609 TL OLMASI GEREKİRDİ"

Emekli bayram ikramiyesinin 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62,4'ü olduğunu vurgulayan Özcan, bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için bugün 10 bin 609 TL olması gerektiğini ifade etti. Özcan, "Şimdi, biz çok makul nedenlerle bazı maddelere 'Hayır.' diyeceğiz ancak bu nedenle teklifin bütününe 'Hayır.' dediğimizde iktidar, emeklilere dönüp: 'Bakın, emekli ikramiyelerini arttırmamıza izin vermediler.' gerekçelerle bir dezenformasyon süreci yürütecek. Bu yasama kurnazlığının gerçeklerle alakası yok” diye konuştu.

“EMEKLİNİN 2 BAYRAM İKRAMİYESİ KAYBI 15 BİN LİRADAN FAZLADIR”

Yıllara göre emeklilere verilen ikramiyelere dikkat çeken CHP’li Özcan, “Emekli bayram ikramiyesi 2018'de asgari ücretin yüzde 62,4'üydü. Bayram ikramiyesinin 2018'deki seviyesini koruması için bugün 10.609 TL olması gerekirdi. Bu teklifte olduğu gibi emekli ikramiyesi 3 bin lira olursa asgari ücretin yüzde 17,6'sına gerileyecek yani rakamlar artıyor gözükse de gerçekte emekli ikramiyesi artmayacak, azalacak. Bu hesaba göre emeklinin toplam 2 bayram ikramiyesi kaybı 15 bin liradan fazladır; hakikat budur, gerisi iktidarın tasarrufudur. Emeklilerin kök aylıklarıyla tamamlanan en düşük emekli aylıkları birbirine karıştırılarak yapılıyor. Kamuoyunda en düşük aylıkların 7.500 veya 10 bin TL'ye yükseltildiği yanılsaması yaratılıyor. Ardından emekliler aylık artışlarını buna göre bekliyor ama öyle olmuyor, kök aylıklara zam yapılıyor” ifadelerini kullandı.