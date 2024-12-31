CHP’li Özcan: Kayyımcı zihniyet Datça’da iş başında

Yayınlanma: 31.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 31.12.2024 - 11:05

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Datça Knidos Ören Yeri içerisinde yer alan ve çevre düzenlemesi projesi adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Datça Belediyesi’nin elinden almaya çalıştığı restoranı Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis’e soru önergesi veren Özcan, “Kayyımcı zihniyet Datça’da iş başında” dedi.

“RESTORAN BELEDİYE’NİN ÖNEMLİ GELİR KAYNAKLARI ARASINDA YER ALMAKTADIR”

Knidos Ören Yeri’nde Datça Belediyesi tarafından işletilen restoranın bölge sit alanı olmadan önce inşa edildiğini hatırlatan Özcan, “Belediyenin elinden alınmaya çalışılan restoran, teknelerin bağlandığı iskele ile ören yeri arasında bir köprüdür. Bölgenin turizmine katkısı büyüktür. Knidos Ören Yeri, iskele ve restoranı ile birlikte hem istihdam yaratmakta hem de Belediye’nin önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Datça Belediyemizin yıllardır sürdürülebilir turizm için yaptığı yatırımlar, yalnızca bölgeye değil, tüm Türkiye’ye değer katmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın aldığı bu karar bölgenin ekonomik kalkınmasının yanı sıra istihdama zarar verecektir” dedi.

“BU KARAR, HEM YEREL HALKI HEM DE BELEDİYEYİ MAĞDUR ETMEKTEDİR”

Knidos Ören Yeri’nde bulunan ve Datça Belediyesi’nin işlettiği restorana yönelik alınan kararın kayyımcı zihniyetin en net örneklerinden birini olduğunu söyleyen CHP'li Özcan, “Bu uygulamanın bir benzerini İzmir Efes Selçuk’ta Meryem Ana Evi’nin önündeki otopark işletmesini bakanlığın devralma kararında da gördük. Orada da Belediyemiz direniyor. Bu tür yapıların Belediyelerin elinden alınması sadece yerel yönetimleri değil, bölge halkının da ekonomik çıkarlarını zedelemektedir. Datça Belediyesi’nin bu kaynaklardan elde ettiği gelir, aynı zamanda halkın ihtiyaçlarını karşılamak için de önemli bir kaynaktır. Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Datça Belediyesi’nin gelir kaynaklarından birini kesmeyi amaçlayan kararı kamu yararına aykırıdır ve iptal edilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.

ÖZCAN’DAN BAKAN ERSOY’A 3 SORU

Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti;

• Knidos Ören Yeri’nde yer alan restoranın, daha önceki projelerde yer aldığı ve korunduğu halde, bu seferki projede yer alamamasının sebebi nedir?

• Datça Belediyesi’nin itirazını reddeden kararın gerekçesinde bu yapının projede yer almaması “1. Derece arkeolojik sitte kalması” ve “bilimsel kazılar dışında aynen korunacak alan” içinde kalması şeklinde gerekçelendirilmiştir. Bu gerekçeler, söz konusu yapının yıkılacağı anlamına mı gelmektedir?

• Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun, Datça Belediyesi’nin gelir kaynaklarından birini kesmeyi amaçlayan kararı açıkça kamu yararına aykırı değil midir? Kamu yararına aykırı bir kararın uygulanmasında diretilmesinin nedeni nedir?