CHP’li Özcan’dan kanun teklifi: Gelir vergisi dilimleri yeniden düzenlenmeli

Yayınlanma: 06.01.2024 - 12:05

Güncelleme: 06.01.2024 - 12:05

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, hazırladıkları kanun teklifinde, gelir vergisi dilimlerinin yeniden düzenlenmesinin ve her bir dilime denk gelen gelir vergisi oranlarının beşer puan düşürülmesinin yanında asgari ücret istisnasının vergiden indirim yoluyla yapılmasının ve bordrolar üzerinden alınan damga vergisinin de kaldırılmasının hedeflendiğini söyledi.

"ÜLKEMİZDEKİ GELİR VERGİSİ UYGULAMASI GELİR ADALETSİZLİĞİNİ ARTTIRIYOR"

Gelir adaletsizliğine dikkat çekerek sözlerine başalayan Özcan, “Vergi politikası gelir dağılımı adaletsizliğinin yüksek olduğu ülkelerde bir sosyal politika aracı olarak işlevsel bir niteliğe sahiptir. Gelir vergisi bu amaçla uygulanan bir vergidir. Ülkemiz vergi sisteminde, gelir dağılımı adaletsizliğini yok etmesi beklenen uygulamalardan biri olan gelir vergisi uygulamasının tersine bir etki yaptığı, gelir adaletsizliğini arttırdığı ortadadır. Ülkemizde toplanan gelir vergisinin yüzde 84’ü ücret gelirlerinden toplanırken, GSYH’nin sadece yüzde 32’sini ücret gelirleri oluşturuyor. Yani ücretliler GSYH payının 2,6 katı kadar gelir vergisi payına sahiptir” diye konuştu.

“GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE ARTTIRILMALIDIR”

Vergi dilimlerinin değiştirilmesi gerektiğini aktaran CHP’li Özcan, “Bunun en önemli nedenlerinden biri, vergi tarifesi dilimlerinin yıllardır bilinçli olarak yeniden değerleme oranından az artırılmasıdır. 30 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği’ne göre ilk gelir vergisi dilimi 110 bin TL olarak belirlenmiştir. Oysa, 2000 yılında 2 bin 500 TL olan ilk vergi tarife dilimi, yeniden değerleme oranına göre artırılsaydı 2024’te ilk vergi tarife dilimi 288 bin 571 TL olarak uygulanmalıydı. Bu durum, ücretlilerin erkenden bir üst vergi dilimine girmesine ve daha yüksek oranda vergi vermelerine neden olmaktadır. Kanun teklifimizle, ilk vergi dilimini, brüt asgari ücrete göre belirleyerek, artık asgari ücretliler toplumuna dönüşmüş ülkemizde, asgari ücret civarındaki gelirleri gerçek anlamda vergiden muaf kıldık” ifadelerini kullandık.

“ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI VERGİDEN İNDİRİM YOLUYLA UYGULANMALIDIR”

Asgari ücret üstü maaş alanların gelir vergisinden muaf olmadığını hatırlatarak devam eden CHP’li vekil sözlerini “Hatırlanacağı üzere 1 Ocak 2022’den itibaren net asgari ücrete kadar olan ücretler gelir vergisinden muaf kılınmıştı. Ancak asgari ücretten fazla olan ücretler önce vergi dilimine tabi tutulup sonra asgari ücret istisnası uygulanmaktadır. Bu da asgari ücret civarında ücret alan toplumun çoğunluğunun daha erken yüksek vergi dilimine girmesine sebep olmaktadır. Kanun teklifimizle, asgari ücret istisnasının vergiden indirim yoluyla yapılmasını ve bordrolar üzerinden alınan damga vergisinin kaldırılmasını da düzenleyerek, bu sorunun da önüne geçmeyi hedefledik.

Özcan bitirirken, kanun teklifindeki düzenlemelerin aynı zamanda sendikaların, emek örgütlerinin talepleri olduğunu söyleyerek, her alanda olduğu gibi vergilendirmede de adalet için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı” diyerek noktaladı.