CHP’li Özdemir’den direksiyon eğitmenleri için yasa teklifi: Yasal güvenceleri olsun

07 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, direksiyon eğitmenlerinin mesleki statülerinin yasal güvenceye kavuşturulması, sosyal haklarında iyileştirilmelerin yapılması, haklarının ve hukuklarının korunması için TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi.

Özdemir, teklifinde sürücü eğitimlerinin daha kapsamlı olarak gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Eğitmenlerin yasal güvenlikleri olmadığını belirten Özdemir, “Haftalık 40 saatlik çalışma süresini hafta içinde eğitim vererek tamamlayan direksiyon eğitmenlerinin direksiyon sınavlarında da görev alarak mesai yaptıkları anlaşılmaktadır. Direksiyon eğitmenlerinin sınavlarda ön koltukta oturarak komisyon üyeleri gibi aynı statüye ve haklara sahip olmaları ve hakları olan harcırahları ve hak edişleri de almaları gerektiği ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.