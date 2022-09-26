CHP'li Öztunç'tan Millet İttifakı'nı hedef alan sözlere tepki: 'Oylarınız düştükçe küfür ediyorsunuz'
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in sözlerine tepki gösterdi. Öztunç, “Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini, Millet İttifakı adına misliyle sana iade ediyorum" dedi.
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi’nin düzenlediği 21. Geleneksel Bertiz Boyalı Güreş Festivali’nde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nı hedef alan ifadeler kullanmıştı.
Güvenç konuşmasında şunları söylemişti;
“Sıkıntılarımız var. Çarşı pazarda sıkıntı var. Dünya yanıyor ama bilin ki Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir fırsat yakaladı. 20 yıldır altyapımızı yapıyoruz, üstyapımızı yapıyoruz. Çocuklara, gençlere, kadınlara, köylere, mahallelere; dokunmadığımız yer bırakmıyoruz. Cumhur İttifakı’yla da bunu taçlandırdık. Sayın Bahçeli de ‘Bu mesele beka meselesidir, bu mesele devletin geleceği meselesidir, bu devlet ite kopuğa bırakılmaz’ dedi ve Cumhur İttifakı’nı da taçlandırdı. Bugün karşımızdakiler bocalayıp duruyorlar. Bir ayakları İngiltere Büyükelçisi’yle beraber, bir ayakları Kandil’de, bir ayakları Washington’da, bir ayakları bilmem nerede.”
"VALİ OL, TETİKÇİ OLMA"
CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Celalettin Güvenç’in bu sözlerine bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.
Öztunç, Güvenç’in konuşmasına ilişkin videoyu paylaştı ve şunları kaydetti:
“Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz. Ağzınız bozuluyor, küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini, Millet İttifakı adına misliyle sana iade ediyorum. Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş Valisi’ne de sesleniyorum. Devletin valisi ol, tetikçi olma.”
Oylarınız düştükçe deliriyorsunuz, acziyete düşüyorsunuz.Ağzınız bozuluyor,küfür ediyorsunuz. Hakaretlerini millet ittifakı adına misliyle sana iade ediyorum.Mikrop saçan konuşmandan sonra seni alkışlayan Kahramanmaraş valisine de sesleniyorum.Devletin valisi ol, tetikçi olma. pic.twitter.com/Lu7fONPBlP— Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) September 26, 2022
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