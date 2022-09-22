CHP’li Öztunç: Yangınların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcıları Engin Altay ve Ali Öztunç, partinin İzmir İl Başkanlığı’nda gündemi değerlendirdi. İki isim düzenledikleri basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunurken, Öztunç Marmaris’te ile Kaş’ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili olarak “Yangınların ve beceriksizliğin sorumlusu AKP iktidarıdır, Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi. Altay ise, konuşmasında AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hedef gösterdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e sahip çıkarak “İzmir’e gavur İzmir diyen bir kafanın anlayışı, Tunç Soyer’e takmış bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ancak Tunç Soyer, Erdoğan’ı kafasına takmıyor” dedi.

ALTAY: SUÇ İŞLERİ BAKANI

CHP İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlenen, CHP İzmir Milletvekilleri Özcan Purçu ve Sevda Erdan Kılıç ile Parti Meclisi Üyesi Rıfat Nalbantoğlu’nun katıldığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkan yardımcısı Engin Altay, CHP’nin iktidarında Türkiye’de mülteci sorunun çözüleceğini belirterek, “Suç İşleri Bakanı “İngiltere bize teklifte bulundu. Bize gelen göçmenleri size gönderelim” teklifine “Biz sizin göçmen deponuz muyuz?” yanıtını vermiş. Sizin ağababanız değil mi “3 milyon az, 6 milyon verirseniz alırız” diyen? Mahallelerimizde huzur kalmadı. Türkiye’yi göçmen deposu yapan Erdoğan değilmiş gibi Soylu böyle konuşuyor. Evet siz bu ülkeyi göçmen deposu yaptınız. Dışarıda kapalı kapılar ardında her türlü pazarlığı yaparlar. Merkel ile yaptıkları gibi, Rahip Brunson meselesinde olduğu gibi. İçeride caka satar, “Ey Merkel, Ey Trump” der ama sonra “Bu az oldu, biraz daha ver” derler. Türk Milleti’nin hiçbir yöneticisi bizi bu kadar zorda ve darda bırakmadı. Suriyelisi, Afgan’ı fark etmez, Türkiye’nin sokaklarını, mahallelerini bunlardan kurtaracağız. En geç 2 yıl içinde sokaklarımız, mahallerimiz 5-6 yıl önceki huzur iklimine dönecek. Paşa paşa, tıpış gidecekler. Direnmemeleri için her türlü teşviki sağlayacağız” dedi.

"7 TRİLYON BU MİLLETİN SIRTINA YÜKLENDİ"

Altay, ekonomik krizle ilgili yaptığı açıklamanın ardından devlet yurtlarında kalan öğrencilere verilen yemeklerle ilgili görseller paylaştı ve şunları söyledi: “Ekonomi ile ilgili tablo çok kötü. Erdoğan iktidar geldiğinde hazinenin 243 miyar lira borcu vardı. Bu tam 14 kat arttı. Yeni para ile 3 trilyon 651 milyara ulaştı. Bu borcu millet ödeyecek. Bu borcun 3 trilyon da faizi olacak. Yani 7 trilyon bu milletin sırtına yüklendi. Öğrenciye destek yok, mezuna iş yok, aş yok, para yok kardeşim. Para nerede? Para beşlide. Millet bunalıma girmiş, bunlar soymaya devam ediyor. Kur korumalı hesabıyla aldılar paraları zengine verdiler. Milletin sabrı taştı, dayanacak hali yok. Vatandaşlar soruyor ne zaman kurtuluyoruz diye soruyor, sıkın dişinizi diyoruz, iki yıl kaldı. Beyefendi “Ben ekonomistim. Avrupa’da market rafları boş” demiş. Pes... Bizimkiler dolu ama kimse alamadığı için dolu Erdoğan! Bu devlet yurtlarında bir öğrencinin kahvaltısı. Genç adama bunu veriyorsunuz. Bu ne ya? Erdoğan’ın öğrencileri düşürdüğü durum bu. Son iki ayda işsiz sayısı 766 bin kişi daha artmış. Bunlar Erdoğan’ın rakamları. Erdoğan bu kış geçmez, aklını başına al!”

"AKP'NİN İZMİR'E ALERJİSİ VAR"

İzmir’in UNESCO adaylığında İzmir yerine İznik’in tercih edilmesini yorumlayan Engin Altay “İzmir’e gavur İzmir diyen bir kafanın yaklaşımı, anlayışı, Tunç Soyer’e takmış bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Ancak Tunç Soyer, Erdoğan’ı kafasına takmıyor” dedi. Öztunç ise, “Kemeraltı UNESCO için aday gösterilecekti ancak bir baktık ki, bakanlık bir ali cengiz oyunu yapmış ve İznik alınmış. Elbette İznik girmelidir, ancak Kemeraltı da girmelidir. Bu AKP’nin İzmir’e olan alerjisinden kaynaklanıyor. Turizm Bakanı, Çeşme Projesi’ne, kendi otellerini nasıl büyütürüm diye çalışacağına buna çalışsın. 2023’de de daimi üyelik için fırsat var. 2023’de CHP iktidarında İzmir UNESCO’ya aday olacak” diye konuştu.

ÖZTUNÇ: GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER YİNE YOK

Marmaris'te yangın bölgesinde kurulan kriz masasında particilik yapıldığını anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da, “Muğla’da dün oluşturulan bu masaya büyükşehir belediye başkanımız tıpkı geçen yıl olduğu gibi çağrılmadı. Partizanlık yapıyorlar. Yangının CHP’lisi, AKP’lisi olur mu? Çağırmadığınız büyükşehir belediye başkanı oradaki itfaiyenin amiri, o itfaiye ona bağlı” diye konuştu.

Yangına hava karardığında havadan müdahale edilememesini eleştiren Öztunç, “Hava karardı, yine fiyasko. Gece görüşlü helikopter yine yoktu. Çünkü üç gün önce kira sözleşmesi sona ermiş. Bunlar ihale ile değil, sözleşme ile, doğrudan temin ile kiralandı. Ne vardı bir ay daha uzatsaydınız? Türkiye Akdeniz çanağında bir yangın ülkesi. Yangınların çok fazla olduğu bir ülkeyiz. Orman Genel Müdürlüğü, kendisine lüks araç almaya geldiğinde var, gece görüşlü yangın söndürme helikopterine gelince para yok, sözleşmeyi uzatmıyorlar. Ek bütçede her kuruma para getirdiniz, bir tek Orman Genel Müdürlüğü'ne para istemediniz. Çünkü AKP ormanları odunluk olarak görüyor. Bundan dolayı çok büyük yangınlarla karşılaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL JET VAR; HELİKOPTER YOK”

“AKP döneminde beceriksizlikten ötürü Türkiye tarihinin en büyük orman yangınları yaşanmıştır” diye devam eden CHP’li Öztunç, “Duyarsızlıkları, umursamazlıkları ormanlarımızı, milli servetimizi yakmıştır. Sorumlusu AKP’dir. Geçen sene antika dedikleri Türk Hava Kurumu uçakları bu yıl çalışıyor. Geçen yılki yangınların sorumlusu Bekir Pakdemirli’dir. Bu iktidfar dönemindeki yangınların sorumlusu ise Recep Tayyip Erdoğan’dır. Orman yangınlarını söndürmek için helikopter kiralayamıyoruz ama beyefendi özel jetle fıldır fıldır geziyor. Ona özel jet var ama helikoptere gelince yok” dedi.

“ÖBÜR DÜNYADA ORMAN YANGINLARINI SORACAKLAR”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin “Bu seçim çok önemli. Öbür tarafa gittiğimizde hesap soracaklar” açıklamalarını da eleştiren Ali Öztunç, “Öbür dünyaya gidince orman yangınlarını söndürmedeki beceriksizliğinizin hesabını soracaklar. Yaban hayvanlarının hesabını soracaklar. Orman köylüsünü bitirmenizin hesabını soracaklar. Türkiye’nin milli serveti olan ormanları yok etmenizin hesabını soracaklar. Bu dünyada ise az kaldı. En geç 8 ay sonra yapılacak olan seçimden sonra orman yangınlarının, beceriksizliğinizin hesabı hem bu bakandan, hem önceki bakandan, hem de cumhurbaşkanından mutlaka sorulacak” diye konuştu.