CHP'li Öztürk'ten 'kontrolsüz göç' eleştirisi: Gençlerimiz Türkiye'de yaşamaktan vazgeçiyor

Yayınlanma: 18.10.2023 - 18:09

Güncelleme: 18.10.2023 - 19:53

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınadı.

İsrail'in Gazze halkına karşı uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı saldırılarını arttırarak sürdürmesinin haklı hiçbir gerekçesi olamayacağını belirten Öztürk, "Bölgedeki bu vahşetin durdurulması için uluslararası toplum ve kuruluşları sorumluluk almaya çağırıyorum." dedi.

Kontrolsüz göçle gelen ucuz iş gücünün milletin emeğini değersizleştirdiğini ifade eden Öztürk, gerçek olmayan enflasyon referans alınarak yapılan maaş zamlarının da insanları yoksulluk sınırı altında yaşama mücadelesine soktuğunu savundu. Öztürk, "Sonuç olarak ucuz emek bizim çocuklarımızın geleceğini elinden almakta, bizim gençlerimiz gün geçtikçe Türkiye'de yaşamaktan vazgeçmektedir." diye konuştu.

Gençlerin çözümü yurt dışında aradığını, sınırlanan özgürlük alanlarından, zorlu ekonomik koşullardan, çalışma şartlarından ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerden kaçmak için her türlü fırsatı aradığını öne süren Öztürk, vazgeçilecek tek bir genç olmadığını ifade etti.