CHP’li Purçu: Üç engelli maaşını toplasan bile açlık sınırına erişilemiyor!

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:55

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 11:55

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin kanun teklifleri ve soru önergeleri vererek; engeli bireylerin sorunlarının çözümü için meclisi göreve çağırdı.

“ENGELLİLER GÖRMEZDEN GELİNİYOR!”

Yasama çalışmaları ve Tüm Bağımsız Engelliler Platformundan kendisine ulaşan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan Purçu, “Hükümet eliyle engelli vatandaşımızın önüne engeller konuyor. Engelli vatandaşlarımız ülkemizde insanca yaşamak istiyor; sadece seçim dönemlerinde ya da 3 aralıklarda hatırlanmak istemiyor. Her geçen gün daha da yoksullaşan engelli vatandaşlar artık tamamen sefalete teslim edilmiştir. Engelli aylığı rakamları son açıklanan asgari ücrete göre; yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL’ye; engelli aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1.738 TL'ye yükselmiştir. Bu aylıklar Türkiye’nin ağır ekonomik şartlarında yaşamak için son derece yetersizdir. Aralık sonu itibariyle açıklanan açlık sınırı 8 bin 130 TL iken; engelli vatandaşlara 2 bin 609 TL ve 1.738 TL gibi rakamları reva görmek engelli vatandaşlarımıza adeta öl demektir” diye konuştu.

“ENGELLİ İSTİHDAM KOTALARI SON DERECE YETERSİDİR!”

AKP iktidarının “Çağ atladık, milli gelirimiz arttı” söylemlerini hatırlatan CHP’li Purçu, “Bu iktidarın engellilerine verdiği aylıklar engellinin önündeki en büyük engelin AKP iktidarı olduğunu göstermektedir. Engelli vatandaşlarımızın maaşlarında iyileştirme yapılmalı ve bu insanların açlıkla imtihanına bir son verilmelidir. Engelli vatandaşlarımızın şu andaki en büyük sorunu; iş ve geçim sorunudur.4857 sayılı İş Kanunu 30. Maddesi uyarınca, işverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli işçiyi çalıştırmakla yükümlüdürler. Bu kotalar oldukça yetersiz olmakla birlikte; ne yazık ki işverenler tarafından da engellilerin istihdamı tam olarak gerçekleşmemektedir. İstihdam engelliler için en temel yaşamsal haktır. Bu sebeple kotalar artırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

“ENGELLİLER EN İHTİYAÇ DUYDUĞU SAĞLIKTA BİLE ENGELLENİYOR!”

Engelli yurttaşların sağlık haklarından da faydalanamadıklarını belirten Purçu, “Kendilerine reva görülen ve yoksulluk koşullarının çok altında olan maaşları ile geçinmeye çalışan bireyler bir de sağlık hizmetlerinde ödedikleri katkı payları nedeniyle sağlık hizmetlerinden gerektiği kadar yararlanamamaktadır. Engelli vatandaşlarımız evlerinde pek çok sağlık sorunu yaşarken; ödeyecekleri bedeller nedeniyle hastanelere gidememekte, muayene olamamakta, adeta kaderlerine terk edilmektedir. Hayatlarını zor koşullarda idame ettirmeye çabalayan engelli vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinde yararlanmaları kolaylaştırılmalı ve engellilik oran şartı aranmaksızın engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanların sağlık hizmetlerinden katkı payı alımına bir son verilmelidir. Engelli sağlıktan ücretsiz yararlanmalı ne doktora ne ilaca para ödemelidir” dedi.

ENGELLİ KİMLİK KARTLARI TÜM TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ OLMALI!

Engelli vatandaşların kimlik kartları sadece yaşadıkları ilde geçerli olduğunu aktaran Özcan Purçu, “Halbuki bu vatandaşlarımız kartları ile seyahat kısıtlaması olmadan, tüm Türkiye’de seyahat edebilmeyi istemekte ve bunu da fazlasıyla hak etmektedir” diye konuştu.

“ENGELLİLER İNSAN HAKLARINDAN MAHKUM KALIYOR”

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olduğunu hatırlatan Purçu, “Ancak BM Engelli koşullarını uygulamıyoruz. İmar planları engellilere uygun değildir. Sadece yollara göstermelik konulan sarı bantlar ile engelli dostu olunmaz. Engelli yurttaşlarımız plansız çarpık kentleşme, empati eksikliği ve duyarsızlıktan kaynaklanan nedenlerden dolayı önlerine çıkan aşılması zor ulaşım engelleri nedeniyle sokağa çıkamamakta, kamusal alanları özgürce kullanamamakta, eğitim, özel eğitim, mesleki eğitim gibi temel insan haklarından yararlanamamakta, eve mahkûm edilmektedir. BM ‘üye olmak yetmez; onların belirlediği kuralları da uygulamak gerekir. Sadece kağıt üstünde eylem planları hazırlanarak engellilere değer verilemez; göstermelik söylemlerle değil; onların engelli maaşlarını iyileştirici, paralı sağlığın olmadığı; engellilerin sokağa çıkabildiği, ulaşım engelinin, bina engellerinin olmadığı icraatların yapılması gerekir” ifadelerini kullandı.

“14 MAYIS’TA ENGELLİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKACAK!”

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aldığı seçim kararını hatırlatan Özcan Purçu, “14 Mayıs 2023 tarihi itibariyle söz veriyoruz; CHP iktidarında engellilerin önündeki tüm engeller kalkacak; eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenliği kapsayan bir bütünlüklü çözüm modeli derhal uygulanmaya başlanacak” dedi.