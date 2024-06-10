CHP'li Sarı: Fay hattı olan bölgede siyanürlü altın madeni işletilmesine nasıl izin veriyorsunuz?

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:34

Güncelleme: 10.06.2024 - 12:34

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir’in İvrindi ve Altıeylül ilçelerinde en az 16 köyü yakından etkileyecek olan ve halkın büyük tepkisine yol açan altın madeni projesini Meclis gündemine taşıdı.

CVK Madencilik A.Ş.'ye ait altın madeni projesinin, Gökçeyazı fay hattı üzerine kurulmuş olmasını ve yöre halkının sağlığı açısından ciddi bir risk faktörü oluşturabilecek olmasını eleştiren Serkan Sarı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi.





“EN ÖNEMLİ VE EN BÜYÜK TEHLİKE DEPREM”

Sarı, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:

“En önemli ve en büyük tehlike ise depremdir. Balıkesir’de 20 adet aktif diri fay hattı vardır. Bunlardan biri de MTA haritasında da gösterildiği üzere Gökçeyazı Fay hattıdır. Her an deprem üretebilecek bu fay, altın madeninin depolama alanı olarak kullandığı alanın alt kısmından geçmektedir. Bölgede meydana gelecek bir deprem, yine bölgede siyanürlü altın madeninden kaynaklı olarak büyük bir tehlikeye yol açabilecek niteliktedir.”

"NASIL İZİN VERİYORSUNUZ?"

Serkan Sarı, önergesinde bakana şu soruları yöneltti:

"Deprem bölgesi olan Balıkesir topraklarında, siyanürle altın madeni işletilmesi, çevresel kirlenme ve hatta insan sağlığı açısından tehdit oluşturmuyor mu? Deprem fay hattı olan bir bölgede siyanürlü altın madeni işletilmesine hangi politikalarınıza göre ve nasıl izin veriyorsunuz?

Bu süreç devam ederken, söz konusu şirketin başta Gökçeyazı, Sarıalan, Çamköy, Sofular, Kiraz, Dallımandıra olmak üzere bölgedeki en az 16 köyü etkileyen projede usulsüzlükler bulunduğu iddiaları doğru mudur? Bu iddialar hakkında Bakanlığınız hangi iş ve işlemleri yapmıştır?

Söz konusu projenin ÇED raporunda da usulsüzlükle ve hukuka aykırılıklar olduğu iddiaları ile ilgili olarak Bakanlığınızca bir inceleme veya araştırma yapıldı mı? Bu iddiaların araştırılması için talimat verdiniz mi?

Proje alanı içerisinde yöre halkına ait tarım alanlarının yanı sıra mera, orman ve hazine arazileri de bulunmaktadır. Vatandaşa ait olan tarlaların büyük bir kısmında mülkiyet izinlerinin alınmadığı iddialarını araştırılması için talimat verdiniz mi? Bu iddiaların doğruluğu durumunda vatandaşlarımızın mülkleri gasp edilmiş olmuyor mu? Bakanlığınız bu hukuksuzluk durumunda hangi çalışmaları yapacaktır?

Altın madeni adına tarım alanlarımızın kaybediliyor olmasını hangi politikanızla açıklayabilirsiniz?

İvrindi-Gökçeyazı ovalarında 36.620 dekar alanı kapalı sistem sulamaya açıp, Gökçeyazı, Kocaavşar ovalarında toplulaştırma yaparak, tarımsal üretimi ve hayvancılığın gelişimi için büyük yatırımlar yapılmış olmasına rağmen bölgedeki altın madenin yaratacağı zararlar değerlendirilmiş midir?"