İliç Araştırma Komisyonu, Anagold Madencilik temsilcilerini dinledi: Bugüne kadar çevre konusunda olumsuz bir netice alınmamıştır

Yayınlanma: 04.06.2024 - 17:52

Güncelleme: 04.06.2024 - 17:52

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, bugün Anagold Madencilik'in temsilcilerini dinliyor. Bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunan Anagold Madencilik Türkiye Müdürü ve Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci komisyonda, "Bugüne kadar çevre konusunda olumsuz bir netice alınmamıştır. Yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. Yaşanan tüm olayların hatırlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Meclis'in yapacağı çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.

TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, bugün AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu başkanlığında toplandı. Komisyon bugün İliç’te liç kayması sonucu 9 işçinin yaşamını yitirdiği madeni işleten Anagold Madencilik yetkililerini dinledi. Daha önce gözaltına alınarak serbest bırakılan Anagold Madencilik Türkiye Müdürü ve Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci beraberinde 15 kişilik bir ekiple komisyona katıldı. Anagold temsilcileri komisyona sunmak üzere 75 sayfalık bir rapor hazırladı.

"ŞİRKETİN SAHADA HANGİ PROJEYİ UYGULADIĞI BİLGİSİ GELMEDİ''

Komisyon üyesi CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şirketin saha projesinin komisyon üyesi milletvekillerine ulaştırılmamasını eleştirerek, bu şekilde komisyonun çalışmasının sağlıklı yürütülemeyeceğini söyledi.

"MURAT KURUM KOMİSYONA GELSİN''

Yavuzyılmaz, "İliç felaketinin üzerinden 114 gün geçti. Komisyonun faaliyetlerinin üzerinden de 50 gün geçti bakanlıkların yanıtlanması için sorduğumuz 178 soruya tek bir yanıt verilmedi. Şirketin sahada hangi projeyi uyguladığı bilgisi İliç Komisyonu milletvekillerinde bulunmuyor. 2021 yılında kapasite artışına izin veren, ‘ÇED olur’u veren Murat Kurum'un komisyona çağrılması için dilekçemizi sunacağız” dedi.

FATİHA OKUMAYA ÇAĞIRDI

AKP Siirt Milletvekili Mervan Gül, İliç'te hayatını kaybeden işçiler için komisyon üyelerini Fatiha okumaya çağırdı.

Bilirkişi raporunda "asli kusurlu" bulunan Anagold Madencilik Türkiye Müdürü ve Anagold Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Yalçın Demirci de komisyonda, çevre zararının bertaraf edilmesinin, bölgenin yeniden güvenli hale getirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Demirci, sahanın belli yerlerinden sürekli numuneler alındığını, sızıntı ve kirliliğin kontrol edildiğini söyledi. Demirci, "Bugüne kadar çevre konusunda olumsuz bir netice alınmamıştır. Yaşanan olayın nedenlerini tam olarak anlamak, benzer durumların tekrarlanmasını önlemek için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız. Çevre Bakanlığı ve DSİ'ye teşekkür ederiz. Yaşanan tüm olayların hatırlanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Meclis'in yapacağı çalışmalara her türlü katkıyı sunmaya hazırız" dedi.



