CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan soyadı ve kütük için kanun teklifi: Biz eşlerimizin hemşerisi değil, eşitiyiz

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanabilmeleri ve kütük kayıtlarının değişmemesi için kanun teklifi verdi. Kadınların evlendikten sonra kütüklerinin taşıması uygulamasının sona erdirilmesini isteyen Kılıç, “Birçok alanda eşitsizliği dibine kadar hisseden biz kadınlar eşlerimizin hemşehrisi değil eşitiyiz. Evlendik diye nüfus kaydımız neden başka bir ile geçsin” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 08.05.2024 - 12:43
CHP'li Sevda Erdan Kılıç'tan soyadı ve kütük için kanun teklifi: Biz eşlerimizin hemşerisi değil, eşitiyiz
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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanabilmeleri ve kütük kayıtlarının değişmemesi için kanun teklifi verdi. Kadınların evlendikten sonra kütüklerinin taşıması uygulamasının sona erdirilmesini isteyen Kılıç, “Birçok alanda eşitsizliği dibine kadar hisseden biz kadınlar eşlerimizin hemşehrisi değil eşitiyiz. Evlendik diye nüfus kaydımız neden başka bir ile geçsin” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanabilmeleri ve kütük kayıtlarının taşınmaması için hazırladığı kanun teklifini, TBMM Başkanlığı’na sundu. Erdan Kılıç, teklifin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılında kadının kocasının soyadını taşımasını zorunlu kılan yasayı iptal ettiğini anımsatarak, gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi.

“BİZ BU ANLAYIŞI KABUL ETMİYORUZ”

Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı hatırlatan ve “Madde iptal edildi ama kadınlar hala hukuksuz bir şekilde kocalarının soyadlarını taşımaya zorlanıyorlar” ifadelerini kullanan Kılıç, bu durumun iptal edilen düzenlenmenin yerine iktidar tarafından yeni bir düzenleme yapılmamasından kaynaklandığını söyledi. Kılıç şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bunun yanında evlendikten sonra kadın eşin kütüğü de erkek eşin kütüğüne geçiyor. Bir erkek evlenirken soyadını değiştirmek zorunda değilken; kadın evlenirken soyadını değiştirmek zorunda. Bir erkek evlenirken kütüğünü taşımak zorunda değilken, kadın evlenirken kütüğünü taşımak zorunda. Böyle eşitsiz bir uygulama olamaz. Bu uygulamalar kadını yok sayan; kadına, bu zamana kadar yaşadığın emanet bir hayattı şimdi onu yeni sahibine teslim ediyoruz demekten başka bir şey değildir. Medeni Kanun’a göre; eşler beraber oturacağı evi seçerken eşitler, malların dağılımında eşitler, çocuklarının sorumluluğunda eşitler ama soyadı ve kütük konusunda eşit değiller. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz.

“EVLENDİK DİYE NÜFUS KAYDIMIZ NEDEN BAŞKA BİR İLE GEÇSİN”

Bütün bilgilerin elektronik ortamda tutulduğu, tek tuşla bir kişinin seceresinin döküldüğü bir çağda yaşarken bu çağ dışı uygulamadan da bir an önce uzaklaşmalıyız. Birçok alanda eşitsizliği dibine kadar hisseden biz kadınlar eşlerimizin hemşehrisi değil eşitiyiz. Evlendik diye nüfus kaydımız neden başka bir ile geçsin. Bu nedenle kadınların kimliğini erkeğin mülki bir hakkı gibi gören düzenlemelerin, kadın-erkek eşitliği gözetilerek ivedilikle yeniden düzenlenmesi için kanun teklifimi meclis başkanlığına sundum. Hemen toplanalım ve kadınlara yönelik bu eşitsiz uygulamayı sonlandıralım. Bütün milletvekillerinden ve kamuoyunun bu konuda desteklerini bekliyorum.”


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