CHP’li Seyit Torun'dan Süleyman Soylu’ya sert tepki

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 18:39

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:39

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin açılan davaya tepki gösterdi. CHP’li belediyelerin hizmetlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu rahatsız ettiğini belirten Torun, “İçişleri Bakanlığı’nda kurduğu birimle de sürekli belediyelerimize kumpas kurmakla meşgul. Sürekli gönderdiği müfettişler ile bir şekilde ‘Gidin, belediyelerden nasıl suç bulacaksanız bulun’ diye talimat vererek, hizmetleri engellemeye çalışıyor” dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla açılan yeni davayla ilgili açıklama yaptı.

Torun, Beylikdüzü Belediyesi’nde yaşanan olayın Sayıştay denetiminden geçtiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“NEREDEN BİR ŞEY UYDURURUM DİYE UĞRAŞIYORLAR”

Aklanmış. Herhangi bir problem olmadığı da belgelenmiş. Nereden bir şey uydururum diye uğraşıyorlar. Biliyorsunuz, özel bir müfettiş görevlendirilmişti, AK Parti milletvekili adayı. Sürekli karıştırarak ‘Acaba buradan bir kumpas kurabilir miyiz?’, bunun çabası içindeler. Sayın İmamoğlu hizmetlerine, 16 milyonun hizmetine devam ediyor. Her gün yeni bir proje açıklıyor. Yıllardır kangren olmuş sorunları çözüyor, öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmıyor. Ulaşım sorunun çözüyor, kırsal kalkınmayı sağlıyor. Şu anda altyapı ile ilgili inanılmaz yatırımlar yapıyor. Vatandaşın memnuniyeti arttıkça, İstanbul’un güveni artıkça, onlar da ‘Acaba ne yapabiliriz’ diye geçmişin defterlerini karıştırıyorlar.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA KURDUĞU BİRİMLE SÜREKLİ BELEDİYELERİMİZE KUMPAS KURMAKLA MEŞGUL”

Torun, CHP’li belediyelerin hizmetlerinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da rahatsız ettiğini belirterek “İstanbul seçimlerinden sonra çok ağlayan, gözyaşı döken Süleyman Soylu’yu rahatsız ediyor. Haliyle İçişleri Bakanlığında kurduğu birimle de sürekli belediyelerimize kumpas kurmakla meşgul. Sürekli gönderdiği müfettişler ile bir şekilde ‘Gidin, belediyelerden nasıl suç bulacaksanız bulun’ diye talimat vererek, hizmetleri engellemeye çalışıyor” dedi.

Soylu’ya “Biz biliyoruz onun hangi fırıldakları çevirdiğini” diyen Torun, sözlerini şöyle sürdürdü: