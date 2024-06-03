CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan AKP'ye: 'Son kez buradan sesleniyoruz, son ver...'

Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:30

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:30

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakır Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili Sezgin Tanrıkulu, Hakkari Belediye Eşbaşkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine Hakkari Valisi Ali Çelik kayyum olarak atanmasına tepki gösterdi.

'HUKUKA AYKIRI...'

CHP'li Tanrıkulu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hakkari Belediyesine kayyum atandığı haberini biraz önce aldım. Silivri Cezaevindeydim, çıkınca öğrendim. Kayyum ataması halkın iradesinin gaspidir! Halkın iradesine karşı darbe girişimidir! 2016 yılından bu yana denenen bir yöntemdir ve sonuç ta alınamamıştır!

Adalet ve Kalkınma Partisi sonuç alamadığı hukuka aykırı, demokratik bütün kurallara aykırı bu uygulamaya maalesef devam ediyor, devam da edeceği anlaşılıyor. Biz kayyum uygulamasına bu yasa teklifi Parlamentoya geldiği andan itibaren karşı çıktık! Hem 2016 yılında karşı çıktık hem de 2019 seçimlerinden hemen sonra da atanan kayyumlara karşı çıktık."

'SON VER'

"Seçimlerden sonra sadece 2 ay geçti. Yargılaması henüz devam eden, hakkında bir mahkumiyet kararı olmayan bir Belediye Başkanı görevden alınamaz. Alınırsa, yerine Vali kayyum olarak atanamaz" diyen Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer mahkumiyet kesinleşmişse, hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı varsa, yapılacak işlem bellidir. Belediye Meclisinde seçim yapılır ve yerine yeni bir belediye başkanı seçilir. Bunun dışında yapılan bütün işlemler hukuka aykırıdır. Demokratik bütün kurallara aykırıdır ve halkın iradesine karşı bir darbe girişimidir. Biz dayanışma içerisinde olmaya, bu uygulamaya karşı çıkamaya devam edeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisine son kez buradan sesleniyoruz: Bu uygulamalara son ver, yeni uygulama yapma."