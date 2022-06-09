Okmeydanı’nda kentsel dönüşüm zorlaması sürüyor: Yurttaşlar isyanda

09 Haziran 2022 Perşembe, 16:04

İstanbul Okmeydanı, Fetihtepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kararının alınmasının akabinde binaların elektrik, su ve doğalgazı kesilmeye devam ediyor. Ev ve işyerlerini terk etmeyen yurttaşlar ile çevik kuvvet polisleri arasında ise gerginlikler yaşanıyor.

Mahalleli, zorla kentsel dönüşümü kabul etmediklerini belirterek tesisatlarının sökülmesini engellemeye çalışıyor. Birçok evin elektriği ve suyu kesilerek vanaları toplandı. 80 yaşındaki 2 yatalak hatasının da elektrik ve suyu kesildi. Derecik sokakta mahalleli bu duruma tepki gösterirken Mustafa Tatar isimli yurttaş o apartmana girmeye çalıştı ancak gözaltına alındı.

Bir yurttaş duruma tepki göstererek, "80 yaşında bakıma muhtaç 2 insanın evine giriyorsunuz adam ne yaptı size? Onu buraya getirin" dedi. Başka bir mahalleli ise hepimizi alın o zaman diyerek polislere seslendi. Mahalleli yarın 15.00'te belediyenin önünde toplanacak.