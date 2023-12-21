CHP'li Suat Özçağdaş'tan Yusuf Tekin'e tepki: Laiklik karşıtlarının sözcüsü oldu
CHP Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in tarikatlarla imzalanan protokolleri savunmasına, tepki gösterdi.
CHP’li Özçağdaş, “MEB ve bakan, laiklik karşıtı odakların sözcüsü ve hamisi durumuna gelmiş bulunuyor. AKP’nin 4+4+4 düzenlemesi ile hız kazanan bilimsel, çağdaş, laik eğitimi sonlandırma hamlesinin, artık yeni ve daha tehlikeli bir aşamaya geçtiği anlaşılıyor” dedi.
Özçağdaş sözlerine şöyle devam etti: “ÇEDES projesiyle imamları eğitim kurumlarına atamak suç. Bu imamların atamalarını Kırklareli, İzmir ve Eskişehir gibi siyasi olarak güçsüz oldukları şehirlerde yapmak tam bir şark kurnazlığıdır.”
Tekin’in, gazetemizin gündeme getirdiği İsmailağa yöneticileri ile görüşmesine dikkat çeken Özçağdaş, “Anayasal suç oluşturan politikalardan vazgeçmeleri için çağrıda bulunuyoruz” dedi.
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