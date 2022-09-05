CHP'li Sümer, ekonomik nedenlerle okulu bırakan çocukları gündeme taşıdı: 'Saray'ın kibirlileri pembe tablolar çiziyor'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 18:02

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, "Lise çağındaki çocukların ekonomik nedenlerle okulu yarım bırakarak aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlı çalışmaya başlaması" ile ilgili konuyu yazılı soru önergesi vererek TBMM gündemine taşıdı.

Sümer, "Saray iktidarı ülkeye verdiği tahribatın ne yazık ki farkında değil. Ekonomik nedenlerle intiharlar yaşanıyor, aileler dağılıyor, antidepresan kullanımları artıyor. Ancak Saray'ın kibirlileri her televizyon karşısına çıktıklarında pembe tablolar çiziyorlar. Artık eğitim hayatının en güzel yıllarında olan çocuklar sırf aile ekonomisine katkı sağlayabilmek için okulu yarım bırakıp çalışma hayatına katılmak zorunda kalıyorlar. Milyonlarca genç okul bahçesinden sanayideki tamirhanelerin yolunu tutuyor. Ülkeyi umudunu kaybetmiş, geleceğini ellerinden aldıkları gençler ile doldurdular" dedi.

"14 YAŞINDA ÇOCUKLAR AİLE EKONOMİSİNE KATKI VERMEK ZORUNDA"

Sümer, “Bugün parklarda oynaması, okul bahçelerinde koşturması, spor dallarıyla uğraş vermesi, derslerine çalışması gereken çocuklar ne yazık ki okulu bırakmak zorunda kalıyorlar. Ekonomik kriz nedeniyle çocuklar eve ekmek getirmek, faturaların yüküne ortak olmak, bir nevi aile olarak hayatta kalabilmek için çalışmak zorundalar. Saray pencerelerinden bakınca yandaş müteahhitlerin, lüks arabalarıyla gezen çocuklarını gören iktidar yetkilileri fark etmiyor olabilir. Ancak Türkiye büyük bir uçuruma sürükleniyor. Okul çağındaki çocuklar ailelerinin hayatta kalması için çalışmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

"GENÇLERİN GELECEĞİNİ, ÇOCUKLARIN GENÇLİĞİ ÇALDILAR"

Sümer, “AKP iktidarının bu ülkeye yaptığı en büyük kötülük milleti zengin ve fakir olarak bu kadar keskin bir şekilde ayırırken, orta sınıfı da yok etmesidir. Artık orta sınıf diye bir kavram kalmadı. Zengin yandaşlar ve fakir vatandaşlar olarak bir ayırım var. Gençlerin bir çoğu, liyakatin değil sadakatin değer gördüğü bu düzenden uzaklaşırken, kalanlar ise her geçen gün daha çok örseleniyor. O kadar kötü bir şekilde ülke kaynaklarını tükettiler ki, gençlerin geleceğini, çocukların ise gençliğini çaldılar” diye konuştu.