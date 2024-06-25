CHP'li Tanal Meclis’te Şanlıurfa’daki kesintilerle ilgili pankart açtı, parti grubu da destek verdi

Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:29

Güncelleme: 25.06.2024 - 17:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da son dönemde yaşanan enerji kesintilerini Meclis gündemine taşımaya devam ediyor.

Daha önce soruna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan Tanal, bu kez Meclis’te “Şanlıurfa’da Elektrikler Kesik” yazısının yer aldığı pankart açtı.

Pankart eylemine CHP Grubu’ndan da destek gelirken, Tanal sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Şanlıurfa'da zulme dönüşen elektrik kesintilerine bir kez daha dikkat çekmek amacıyla CHP Grubu olarak, TBMM Genel Kurulu'nda "Şanlıurfa'da Elektrikler Kesik!" yazılı afişleri açtık. CHP TBMM Grubuna, milletvekili arkadaşlarıma hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.