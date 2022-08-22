CHP'li Tanju Özcan'ın durumu 26 Eylül'de Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek
Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın durumu, 26 Eylül'deki toplantıda ele alınacak.
Parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle disipline sevk edilen Özcan'ın durumu hakkında bugün yapılan toplantıda yine karara varılmadı.
Toplantıda, YDK'nin 26 Eylül'de yeniden toplanmasına karar verildi. Özcan hakkındaki kararın da bu toplantıda görüşülmesi bekleniyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 Haziran'da oy birliğiyle alınan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilmiş, daha önce yazılı savunmasını veren Özcan, 25 Temmuz'da toplanan YDK'de sözlü savunmada bulunmuştu.
Bu toplantıda, Özcan hakkında karara varılamamış, Özcan'ın durumunun YDK'nin bugünkü toplantısında görüşülmesine karar verilmişti.
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