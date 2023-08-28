CHP'li Tanrıkulu'ndan Koca'ya E-Reçetem' tepkisi: Kürtçe neden yok?
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya E-Reçetem sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçenin olmaması nedeniyle tepki gösterdi, "Rusça’nın, Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?" diye sordu.
Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcayı ekleyip Kürtçeyi dışarıda bırakması tepki konusu oldu.
CHP'li Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin tweet'ini alıntılayıp şu mesajı paylaştı:
"Milyonlarca yurttaşımızın ana dili olan #Kürtçe’nin E-REÇETEM sistemine eklenmemiş olması kabul edilemez. Bu durum yurttaşlarımızın sağlık hizmeti almalarında ana dillerinden kaynaklı sorunları görmezden gelmektir. Rusça’nın Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?"
Milyonlarca yurttaşımızın ana dili olan #Kürtçe’nin E-REÇETEM sistemine eklenmemiş olması olması kabul edilemez.Bu durum yurttaşlarımzın sağlık hizmeti almalarnda ana dillerinden kaynaklı sorunları görmezden gelmektir. Rusça’nın Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur? https://t.co/ZZQ4N0c0zV— Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) August 27, 2023
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