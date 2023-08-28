CHP'li Tanrıkulu'ndan Koca'ya E-Reçetem' tepkisi: Kürtçe neden yok?

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya E-Reçetem sistemine eklenen 5 dil arasında Kürtçenin olmaması nedeniyle tepki gösterdi, "Rusça’nın, Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?" diye sordu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:01
CHP'li Tanrıkulu'ndan Koca'ya E-Reçetem' tepkisi: Kürtçe neden yok?
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Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcayı ekleyip Kürtçeyi dışarıda bırakması tepki konusu oldu.

CHP'li Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin tweet'ini alıntılayıp şu mesajı paylaştı:

"Milyonlarca yurttaşımızın ana dili olan #Kürtçe’nin E-REÇETEM sistemine eklenmemiş olması kabul edilemez. Bu durum yurttaşlarımızın sağlık hizmeti almalarında ana dillerinden kaynaklı sorunları görmezden gelmektir. Rusça’nın Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?" 



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Sezgin Tanrıkulu Kürtçe Sağlık Bakanlığı E-REÇETEM

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