CHP'li Tanrıkulu'ndan Koca'ya E-Reçetem' tepkisi: Kürtçe neden yok?

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:01

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:01

Sağlık Bakanlığı'nın e-Reçete Sistemi’ne İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızcayı ekleyip Kürtçeyi dışarıda bırakması tepki konusu oldu.

CHP'li Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuya ilişkin tweet'ini alıntılayıp şu mesajı paylaştı:

"Milyonlarca yurttaşımızın ana dili olan #Kürtçe’nin E-REÇETEM sistemine eklenmemiş olması kabul edilemez. Bu durum yurttaşlarımızın sağlık hizmeti almalarında ana dillerinden kaynaklı sorunları görmezden gelmektir. Rusça’nın Arapça’nın olduğu bir sistemde neden Kürtçe yoktur?"



