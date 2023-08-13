Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ara kod tepkisi: Şiddet yönetim şekli oldu

Yayınlanma: 13.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.08.2023 - 03:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısı sonrasında sağlık çalışanlarına “Beyaz Reform”un başlatıldığına ilişkin bir mektup gönderdi. Mektupta, başta sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorunu ve çalışma şartlarında iyileştirme gibi düzenlemeleri içeren ikinci “Beyaz Reform” döneminin başlatıldığını duyurmuştu. “Beyaz Reform” kapsamında sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığında kullandığı “beyaz kod” öncesi bir “ara kod” uygulaması için çalıştıkları anlatılıyordu.

(Süleyman Kaynak)



İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, konu hakkında bilgilendirilmedikleri belirterek “İçeriğinin ne olduğu belli olmayan birtakım ara kod gibi terimlerle ortam yumuşatılmaya çalışılıyor” dedi.

Son on yılda yüzbinlerce sağlıkta şiddet yaşandı diyen Prof. Dr. Kaynak, şunları söyledi: “Günde seksen civarında beyaz kod veriliyor. Dolayısıyla Türkiye’de sağlık sistemi artık tıkanmıştır. Bu tıkanıklığın sonucunda kamu yönetiminin göz yumduğu sağlıkta şiddet hatta sağlıkta terördür. Dolayısıyla bu son açıklama bir göz boyama niteliğindedir. İnsanlar, kolay bir şekilde ellerinde silahlarla, bıçaklarla girip şiddet uyguluyor. Çünkü burada güvenlik yok, kendilerine müdahale edilmeyecek. Şiddet kamu yönetiminin adeta bir yönetim enstrümanı haline gelmiştir.”

(Ahmet Doğruyol)

‘YENİ KODA GEREK YOK’

Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol da bakanlığın yeni kod oluşturmasına gerek olmadığını söyledi. “Sağlık çalışanlarının her yeri kod” diyen Doğruyol, “Bu kodlarla uğraşmaktansa sağlıkta şiddeti önleyecek caydırıcı cezalar getirilmelidir. Şiddeti önlemek için sağlık hizmetlerinin siyasetin önüne geçmesi gerekir. Böyle göstermelik kanunlarla, kodlarla sağlıkta şiddeti önleyemezsiniz” ifadelerini kullandı.

‘HASTANELERİ GİZLİCE GEZSİN’

Doğruyol, şöyle konuştu: “Hastane acillerine güvenlik görevlileri ve yanlarına da polis vermeli. Sayın bakan tebdili kıyafetle hastaneleri gezsin. Hastanelerimize koyulan o X-ray cihazları ne kadar etkin? Koyulan cihazların hiçbir mantığı ve manası yok.”