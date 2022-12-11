CHP’li Taşcıer, Hiranur Vakfı yöneticileri ile Süleyman Soylu’nun fotoğrafını gösterdi
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, TBMM Genel Kurulu’nda; İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken ‘imam nikahıyla evlendirmesine’ tepki gösterirken, vakfın yöneticileri ile Bakan Süleyman Soylu’nun fotoğrafını gösterdi. Taşcıer, “Tahmin edeceğiniz gibi fotoroman Süleyman’ın da bu vakıfla fotoğrafı var. Bakın, bakın. Bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen vakıfla fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki ‘2020’de biz bu olayı biliyorduk.’ Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü, annesi ve babası elini kolunu sallayıp gezerken siz neredeydiniz? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz?” dedi.
TBMM Genel Kurulu’nda İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifleri ile 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifleri görüşüldü.
CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bakan Derya Yanık’a; Halk TV’yi izlemesinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Gerçekleri öğrenmek Sayın Bakanın da hakkı. Aklınca, ‘CHP’de de istismar var’ diyerek, meseleyi bulanıklaştırmaya çalışıyor. Biz CHP olarak, kadın milletvekilleri olarak bu olaylar olduğunda çıkıp bildiri yayınlama cesareti göstermişiz. Kimden gelirse gelsin bu olayın sahiplenilmeyeceğini söylemişiz. Peki siz Kırıkkale’de AKP’li meclis üyeniz. Derince ilçe başkanınız. Kemalpaşa ilçe başkanınız, Akyazı Meclis üyeniz, Selçuk gençlik kolu başkanınız. Ya kendi çocuğunu istismar etti. Birinizin tek bir açıklaması, tek bir kelimesi var mı?” diye sordu.
Taşcıer, “Ensar’da 45 çocuk istismar edildi. Birinizin tek bir açıklaması var mı? Daha dün kadın milletvekilleri diyor ki ‘Yüreğimiz yanıyor’. Timsah gözyaşı onlar. Peki Sayın Bakan siz şunu anlamak istemiyorsunuz. Elbette insanın olduğu her yerde bu tür pislikler olabilir. Sorun burada bunlara ortam hazırlamak. Siz 6 yaşında evlenilebilir diyen tarikatlara yol verip, sırtlarını sıvazlar, bürokrasiye yerleştirirseniz, bu vakalar daha da artar. Tabii hangi bakanın resim var diye sormuyorum bu vakıfla. Tahmin edeceğiniz gibi fotoroman Süleyman’ın da bu vakıfla fotoğrafı var. Bakın, bakın. Bakan yardımcısının elbette ki fotoğrafı var. 6 yaşındaki çocukla evlenilebilir diyen vakıfla fotoğrafı var. Çıkmış diyorsunuz ki ‘2020’de biz bu olayı biliyorduk’. Peki ne yaptınız? Bu tecavüzcü, annesi ve babası elini kolunu sallayıp gezerken siz neredeydiniz? Başka çocukları taciz edip etmediğinin garantisini bize verebilir misiniz?” diye konuştu.
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