CHP'li Tekcan, SABEK AŞ'ye Samsun dışından müdür getirildiğini kaydetti

Yayınlanma: 13.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.11.2024 - 07:41

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayının ilk toplantısını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Dr. Atila Tekcan, Samsun Büyükşehir Belediyesi şirketi olan SABEK AŞ’ye Samsun dışından müdür ve müdür yardımcıları getirildiğini kaydederken konu hakkında “SABEK AŞ şirketinin şu anda hiç çalışanı yoktur. Kentsel dönüşün için icrai bir faaliyeti yoktur. Bir şirket müdürü buna karşın 90 bin TL gibi bir maaşı hak edecek ne işi yapacaktır? Buna müsaade etmemek gerekir” ifadelerini kullandı.

‘SİYASİ REFERANS ALMIYORUZ’

CHP Grup Başkanvekili Atila Tekcan’ın eleştirilerine yanıt veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Tüm daire başkanlarının maaşlarını ‘eşit işe eşit ücret’ ilkesiyle eşitledik. Ben asla siyasi baskıyla hareket eden biri değilim. Siyasi referanslar almıyoruz” dedi.