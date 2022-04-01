CHP'li Tüfekçioğlu görevden düşürüldü: Bilecik Belediye Başkan Vekili seçimi yeniden yapılacak

01 Nisan 2022 Cuma, 14:04

Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine yaklaşık bir ay önce seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'nun yargılandığı davada verilen mahkumiyet kararı kesinleştiği için göreve devam edemeyeceği, bu nedenle yeniden seçim yapılacağı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığının 01/04/2022 tarihli yazıları ile;

03 Mart 2022 tarihinde Bilecik Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Muharrem TÜFEKÇİOĞLU hakkında Orman alanlarının işgali, Ormandan faydalanma ve orman içinde yerleşilmesi suçunu işlemesi nedeniyle, Bilecik 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 18/03/2016 tarih ve 2015/441 Esas, 2016/133 sayılı Kararı ile verilen 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesinin 22/02/2022 tarihli kararı ile Onanması üzerine kesinleştirildiği Valiliğimize bildirilmiştir.

Yargıtayca onanan karar ve 5237 sayılı TCK’nın 53/1 maddesi gereğince Muharrem TÜFEKÇİOĞLU’nun Bilecik Belediye Başkan Vekilliği görevine devam edemeyeceği anlaşıldığından, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince yeni bir Başkan Vekili seçimi için gerekli çalışmalara başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAŞKAN ŞAHİN'İN YERİNE SEÇİLMİŞTİ

CHP'den Bilecik Belediye Meclisi Üyesi olan Muharrem Tüfekçioğlu, Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma nedeniyle Belediye Başkanı Semih Şahin'in İçişleri Bakanlığınca geçici olarak görevden uzaklaştırılmasının ardından 3 Mart'ta mecliste yapılan seçimle başkan vekilliği görevine getirilmişti.



