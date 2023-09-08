CHP'li Türker Ateş: ‘Cumhurbaşkanlığı ihaleleri 1 milyarı aştı’
CHP'li Türker Ateş, Kamu Alımları İzleme Raporu verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ateş, "Geçen yıl 45 milyon lira olan ihale harcamaları bu yıl 1 milyar 80 milyon liraya çıktı" ifadelerini kullandı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023’ün ilk altı ayı için hazırlanan Kamu Alımları İzleme Raporu verilerini değerlendirdi. Ateş, bu yılın ilk yarısında yapılan kamu ihalelerinin geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat, pazarlık usulü ihalelerin ise 7 kat arttığını söyledi.
Ateş, “Özellikle Cumhurbaşkanlığı ihalelerinde yaşanan artış açıklanmalı. Geçen yıl 45 milyon lira olan ihale harcamaları bu yıl 1 milyar 80 milyon liraya çıktı. Toplam ihaleler içindeki payı yüzde 50’ye dayandı. Deprem gerekçe gösterilerek kamu kaynağı denetimsiz bir biçimde bazı şirketlere aktarılıyor” şeklinde konuştu.
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