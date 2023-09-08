CHP'li Türker Ateş: ‘Cumhurbaşkanlığı ihaleleri 1 milyarı aştı’

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 2023’ün ilk altı ayı için hazırlanan Kamu Alımları İzleme Raporu verilerini değerlendirdi. Ateş, bu yılın ilk yarısında yapılan kamu ihalelerinin geçen yılın aynı dönemine göre 3 kat, pazarlık usulü ihalelerin ise 7 kat arttığını söyledi.

Ateş, “Özellikle Cumhurbaşkanlığı ihalelerinde yaşanan artış açıklanmalı. Geçen yıl 45 milyon lira olan ihale harcamaları bu yıl 1 milyar 80 milyon liraya çıktı. Toplam ihaleler içindeki payı yüzde 50’ye dayandı. Deprem gerekçe gösterilerek kamu kaynağı denetimsiz bir biçimde bazı şirketlere aktarılıyor” şeklinde konuştu.