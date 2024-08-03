CHP’li Uşak Belediye Başkanı Yalım, Cumhuriyet'e konuştu: ‘Bizi değil halkı cezalandırıyorlar’

Yayınlanma: 03.08.2024 - 15:41

Güncelleme: 03.08.2024 - 15:41

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Bizim dönemimizde bir borç söz konusu değil. Her şeyi tıkır tıkır ödüyoruz. Kendilerinin bıraktığı borcu bizden almak istemeleri bizi değil, halkı cezalandırmaktır” dedi. Yalım, vaatlerini hızla yerine getirmeye başladığını, kente 5 elektrikli otobüs kazandırdıklarını, Uşak’ın 5 Ocak 2025’te tramvayla tanışacağını söyledi.

Yalım, üç dönem Uşak milletvekilliği yaptığını, aday olduğu belediye başkanlığı yarışında parti oyunu 13 bin 524’ten 41 bin 225 oya yükselttiklerini ve 34 yıl sonra CHP’nin kazandığını anımsattı. İktidarın belediyeleri kaybetmesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımlarının iyi niyetten yoksun olduğunu belirten Yalım, “Öncelikle borçlar eski. AKP’li yöneticilerden kalma. Biz de belediyeyi çok borçlu olarak devraldık. Eski başkan 300’den fazla taşınmazı satarak günü kurtarmaya çalışmış ama miras olarak bize borç bıraktı. Erdoğan’ın amacı belediyeleri çalışamaz hale getirmek. Halkın ihtiyaçlarının karşılanmasını engellemek… Erdoğan’ı halka şikayet ediyoruz. Tahsil edilmek istenen hiçbir borcun bizimle ilgisi yok. Bizim dönemimizle ilgili bir kuruş borcumuz yok, tahakkuk edenleri hemen ödüyoruz” diye konuştu.

Erdoğan’ın belediyeler aracılığıyla halkı cezalandırmak istemesine karşın verdiği sözleri yerine getireceğini belirten Yalım, “Ama hesabını sandıkta verecekler. Siyasetteki deneyimlerimizi kentimiz için kullanıyoruz. Rekorlar kitabına giren tarhana festivalini yaptık. Belediyenin kasasından tek kuruş çıkmadı, AB fonlarıyla 5 elektrikli otobüsü Uşaklıların hizmetine sunduk. Termal kaynaklarla Uşak’ı ısıtacağız, maliyet düşecek. Çalışmalara başladık, önemli yol katettik. Akıllı durak projemizi gerçekleştirdik. Halk ekmek, halk süt ve halk yumurta projesi çözülmek üzere. Üç noktaya köprülü kavşak yapacağız, otopark, otogar, sağlık ocağı ve sağlık klinikleri yapacağız. En önemlisi Uşaklılar 5 Ocak’ta Tramvayla tanışacak” dedi.