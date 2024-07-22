Furkan Apartmanı Davası'nda skandal! Oğlunu kaybeden Seçkin Şahin Cumhuriyet'e konuştu

Yayınlanma: 22.07.2024 - 17:55

Güncelleme: 22.07.2024 - 18:04

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ikiz depremde hayatını kaybedenlere ilişkin davalar sürerken Furkan Apartmanı Davası’nda verilen karar tepki çekti.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde yıkılan tek bina olan Furkan Apartmanı’nda 51 kişi hayatını kaybetti.

Konuya dair, dördü tutuksuz, ikisi firari altı sanık hakkında ayrı ayrı 22 yıl altışar aya kadar hapis istemiyle açılan davada sona gelindi. Mahkeme, kolon kestiği iddia edilen sanık Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay hakkında beraat kararı verirken, Yılmaz Şahin Yurtyapan’ı 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Karar mağdur ailelerin tepkisine sebep oldu.

YAKINLARINI KAYBEDENLER 'ŞÜPHELİ' DURUMUNDA!

Furkan Apartmanı’nda 19 yaşındaki oğlu Emre Şahin’i kaybeden Seçkin Şahin, Cumhuriyet TV ekranlarında adalet çağrısını yineledi. Mağdur avukatlarından Figen Peri ise davanın başından beri sanıkları beraat ettirmeye yönelik işletildiğini öne sürdü.

Mahkemenin verdiği kararın bir başka sonucunun ise mağdur aileleri şüpheli duruma düşürmek olduğunu belirten Avukat Figen Peri, “Mahkeme, kolonun kesildiğine hükmetti ve bodrum katında müşterek (ortak) alanda kesildiğini söyledi. Ancak sanıklar beraat etti. Bodrum katı kat maliklerince kullanılmayan müşterek bir alan. Cumhuriyet Başsavcılığı bunu bir ihbar kabul edecek ve ailesini kaybeden kişileri şüpheli sıfatıyla sorgulayacak” dedi.

"İSYAN EDİYORUM!"

Verilen kararın hem kendilerini hem de kamuoyu vicdanını yaraladığını belirten Şahin, “Bina sakinleri olarak kolon kesilen garaj katını kullanamıyoruz. Bina sakini olarak kolon keseceksem, alanı kullanmak için keserim. Canlarımızı kaybettiğimiz yetmez gibi şüpheli durumuna düşürüldük, ifade vermeye gideceğiz. Sadece isyan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Beraat ettirilen sanıklara ilişkin konuşan Şahin, “İktidara yakın olan ve maddi açıdan güçlü olan insanlar. Karar daha çıkmadan beraat alacakları konuşuluyordu. Buna inanmak istememiştim. 23 gün boyunca enkaz olan evimizde adalet nöbeti tuttuk. Konu medyaya da yansıdı. Vicdan kazanır sandım ama hayal kırıklığına uğradım” diye konuştu.