CHP'li Veli Ağbaba: AKP'nin 'Filistin davasını' satacağı başından belliydi

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 19:12

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi, 31 Mayıs 2010 yılında İstanbul'dan yola çıkmış, İsrail’in gemiye havadan ve sudan düzenlediği saldırı sonucu 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetmişti. Olayın ardından İsrail ve Türkiye arasında ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyareti sonrası İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilere yeni bir 'soluk' geldi. Türkiye-İsrail ilişkilerindeki 'normalleşme' adımları kapsamında karşılıklı büyükelçi atama kararı alındı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "'Çalışmalar neticesinde İsrail’den de olumlu adım geldi. Türkiye olarak İsrail’e büyükelçi atama kararı aldık" ifadelerini kullandı. İsrail Başbakanlığı, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığını bildirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail Başbakanı Yair Lapid'in "Türkiye ile ilişkilerin devam etmesi, bölgesel istikrar için önemli bir katkı ve İsrail vatandaşları için önemli bir ekonomik haber. İsrail'in dünyadaki duruşunu güçlendirmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, diplomatik ilişkilerini en yüksek seviyeye çıkarma, karşılıklı büyükelçi ve başkonsolos atanması kararı aldığı belirtildi.

CHP'Lİ AĞBABA: 'FİLİSTİN DAVASINI' SATACAĞI BAŞINDAN BELLİYDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından, Türkiye ile İsrail ilişkilerindeki 'normalleşme' adımına çok sert tepki gösterdi.

"AKP'nin 'Filistin davasını' satacağı başından belliydi" diyen Ağbaba, ardından "Ne zaman paraya sıkışsalar ilk İsrail'in ayağına koştular. Erdoğan bir Cuma Filistin'e gidecekti, Herzog bir cuma Saray'da ağırlandı. Şimdi İsrail'e elçilik açacaklar" ifadelerine yer verdi.

Ağbaba'nın paylaşımları şu şekilde:

AKP'nin "Filistin davasını" satacağı başından belliydi. Ne zaman paraya sıkışsalar ilk İsrail'in ayağına koştular. Erdoğan bir cuma Filistin'e gidecekti, Herzog bir cuma Saray'da ağırlandı. Şimdi İsrail'e elçilik açacaklar.





Yakında İbrahim Anlaşması'nı da imzalarlarsa şaşırmayın. #KudüsKırmızıÇizgimizdir diyenler, "katil İsrail" diyenler, sokağa şişeyle kola dökenler şimdi ne düşünüyor acaba?





Uluslararası ilişkilerde çarkçılığın adını "strateji" koymuşlar. Erdoğan'ın her yalanına, çarkına bir bahane buluyorlar. Bu zihniyetin tek davası #dolar'dır!

AKP'nin "Filistin davasını" satacağı başından belliydi



Ne zaman paraya sıkışsalar ilk İsrail'in ayağına koştular. Erdoğan bir Cuma Filistin'e gidecekti, Herzog bir Cuma Saray'da ağırlandı. Şimdi İsrail'e elçilik açacaklar



Yakında İbrahim Anlaşmasını da imzalarlarsa şaşırmayın++ https://t.co/5ucNaPseT3 — Veli Ağbaba (@veliagbaba) August 17, 2022

MAVİ MARMARA OLAYI

31 Mayıs 2010 yılındaki Mavi Marmara baskını sonrası İsrail ve Türkiye arasında ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Gazze’ye yardım malzemesi taşıyan Mavi Marmara isimli gemiye 2010’da İsrail komandolarının düzenlediği baskında 10 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye-İsrail ilişkilerini uzun bir dönem kopma noktasına getiren Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler için İsrail, Türkiye’ye 20 milyon dolar tazminat ödemişti.

Ardından, iki ülke arasında varılan mutabakatla 2016’da normalleşen ilişkiler, 2018’de Filistinlilerin ‘Büyük Geri Dönüş’ eylemleri sırasında yeniden bozulmuştu.

İsrail’le Filistinli gruplar arasında Gazze’deki 11 günlük çatışmalar sırasındaysa AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce birçok kez dillendirdiği gibi İsrail’i ‘terör devleti’ olmakla suçlamış ve taraflar arasında arabuluculuğa çalıştığı ‘Filistin diplomasisi’ sonuçsuz kalmıştı.

O günlerden beri bozuk olan ilişkiler, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un mart başındaki Ankara ziyaretiyle ‘siyasi diyaloğu yeniden canlandırmak’ hedefiyle yeniden hareketlenmişti. Erdoğan’ın Herzog’un ziyaretinden sonra dışişleri ve enerji bakanları temaslara başlamıştı.