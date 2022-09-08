CHP'li Veli Ağbaba'dan Süleyman Soylu'ya 'Bataklık' tepkisi: 'Gazeteci veya şarkıcı olsalardı gün yüzü göremezlerdi'

08 Eylül 2022 Perşembe, 17:32

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu' olarak duyurduğu ve kamuoyunda 'Bataklık' adı verilen operasyonda yakalanan ve "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama ve uyuşturucu ticareti" suçlarından haklarında dava açılan örgüt kurucuları Çetin Gören ile Nejat Daş'ın da aralarında bulunduğu 73 sanıklı davanın görülmesine devam edilmişti.

Sanık ve avukatlarının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Çetin Gören, Nejat Daş, Cemal Deniz Şahan, Faruk İşcan, Handan Kaymaz, Kevork Durna, Mehmet Murat Buldanlıoğlu ve Zülfü Mengan'ı adli kontrol şartıyla tahliye etmişti.

AA'nın aktardığına göre, böylece dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

CHP'Lİ VELİ AĞBABA'DAN ÇOK SERT TEPKİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük operasyon' dediği davada tutuklu sanık kalmamamasına çok sert tepki gösterdi.



Ağbaba, "En büyük uyuşturucu operasyonu, en büyük tahliye operasyonuna dönüşmüş(!) Gazeteci veya şarkıcı olsalardı gün yüzü göremezlerdi.." ifadelerine yer verdi.

Ağbaba'nın paylaşımı şe şekilde: