CHP'li Veli Özdemir'den MHP'ye geçmiş hatırlatması: Titre ve kendine dön

Yayınlanma: 21.05.2023 - 12:53

Güncelleme: 21.05.2023 - 12:53

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir, Cumhur İttifakı’nın bileşeni olarak AKP ile birlikte hareket eden MHP’ye 2015 yılı milletvekili genel seçimlerinideki afişlerini hatırlattı.

Afişleri Twitter hesabından paylaşan Özdemir, “Kararını ver. 2015 milletvekili genel seçimlerindeki MHP afişleri… 2015 yılından bu yana ne değişti, Türk milliyetçileri titre ve kendine dön” notunu düştü.

Özdemir’in paylaştığı 2015 seçimlerinde MHP’ye ait olan afişlerde şu ifadeler yer aldı:

“Yandaşlarını işe aldılar… 12 yılda 6.3 milyon işsiz… Hatırla!”

“Geleceğini çaldılar… Sınav skandalları bitmedi… Hatırla!”

“Kadına şiddeti durduracağız dediler, kadın cinayetleri arttı... Hatırla!

“Aksaray değil Karasaray 1.370.000.000 TL. Hatırla!”

Kararını ver!!!



2015 milletvekili genel seçimlerindeki MHP afişleri…



2015 yılından bu yana ne değişti, Türk milliyetçileri titre ve kendine dön !!! pic.twitter.com/RjS6pCkNBC — Veli Özdemir (@Veliozdmrr) May 20, 2023



