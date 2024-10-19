CHP'li Yankı Bağcıoğlu'dan Ulaştırma Bakanlığı'na çağrı: 'Olumsuz şartlar yaklaşıyor...'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:59

Güncelleme: 19.10.2024 - 17:59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Savunma Politikalarından Sorumlu Yankı Bağcıoğlu, Türkiye'nin etkisi altına girdiği soğuk havayı gündeme taşıyor, Ulaştırma Bakanlığı'na çağrı yaptı.

Bağcıoğlu, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

OLUMSUZ METEROLOJİK ŞARTLAR YAKLAŞIYOR, DENİZDE CAN EMNİYETİNE DİKKAT

İlerleyen günlerde denizde seyrüsefer faaliyetlerinin mevsimsel şartlar nedeniyle, denizcilerimizin can güvenliğini de tehdit edecek şekilde olumsuz etkilenmeye başlayacağı değerlendirilmektedir.

Geçtiğimiz dönemde; Karadeniz Ereğli limanı açıklarında ve Marmara Denizi’nde meydana gelen 2 deniz kazasında iç sularımızda bile meteorolojik şartların da etkisi ile başarılı arama kurtarma faaliyetleri icra edilememiş, denizcilerimiz hayatlarını kaybetmiştir.

Meydana gelen deniz kazalarına; standart altı ve kullanım ömrünü doldurmuş gemilerin faaliyete devam etmesinin, denetim eksikliğinin ve meteoroloji biliminin dikkate alınmamasının neden olduğu da aşikârdır. Bu çerçevede;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türk deniz ticaret filosuna yönelik denetim fonksiyonların eksiksiz yerine getirilmesine titizlikle devam edilmesi,

Olumsuz meteorolojik şartlardan sakınarak liman yaklaşma sularına sığınan ticaret gemilerinin karşılaşabileceği olumsuz durumlarda, kurtarma faaliyetinin icra edilebilmesi için ilgili kurumlar tarafından kritik bölgelere uygun imkan ve kabiliyetlerin konuşlandırılması dahil gerekli tedbirlerin şimdiden alınması,

Özellikle açık denizde can emniyeti açısından yaşanan olumsuz durumlarda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı başta TSK imkanlarından faydalanılması için zaman gecikmesi olmaksızın talepte bulunulması ve koordine kurulması,

Her türlü faaliyette ticari kaygılardan ziyade meteoroloji bilimi ve bu kapsamda yapılan uyarıların dikkate alınması,

Sahil Güvenlik Komutanlığının arama kurtarma görevlerinde etkinliğini artıracak, yıllar önce gündeme gelen ancak maalesef durdurulan genel maksat helikopteri tedarik projesinin süratle realize edilmesi,

Uzun süredir gündeme getirilen ve sürekli ihmal edilen Denizcilik Bakanlığının kurulması ve denizcilikle ilgili fonksiyonları diğer bakanlıklardan devralması, denizde can ve mal emniyetinin sağlanması açısından hayati önemi haizdir.