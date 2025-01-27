Yankı Bağcıoğlu’ndan Çekmeköy'deki askeri alanın imara açılmasına tepki: 'Hukuk ve kamu vicdanı ayaklar altında'

Yayınlanma: 27.01.2025 - 15:05

Güncelleme: 27.01.2025 - 15:05

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çekmeköy’deki askeri alanın imara açılmasıyla ilgili gelişmelere tepki gösterdi.

Açıklamasında, Çekmeköy’de yaşananların Türkiye'de askeri alanların yok edilmesinin en somut ve acı örneği olduğuna dikkat çeken Bağcıoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Askeri ve Rezerv Alanlara İlişkin 2024 Yılı Raporu, bu durumun ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İstanbul’da askeri alanların yüzde 46’sının askeri statüden çıkarılması, yalnızca şehircilik açısından değil, ülkemizin savunma gücü açısından da büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Bağcıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün, 10 bin adet futbol sahası büyüklüğündeki yeşil alan lüks konut projelerine dönüştürülmüş durumda. Bu alanlar, mahkeme kararlarına rağmen rant uğruna imara açılmış, kamu yararına tamamen sırt çevrilerek İnşa edilmektedir.

Vatan topraklarının her karışı, bu ülkenin bağımsızlığı ve birliği için şehit düşmüş Mehmetçiklerimizin emanetidir. Ancak bugün, bu emanetin ne yazık ki rant uğruna yok edildiğini görüyoruz. Çekmeköy’de askeri bir alanın imara açılarak lüks konut projelerine dönüştürülmesi, hukukun ve kamu vicdanının ayaklar altına alındığının açık bir göstergesidir. Yargı tarafından iptal edilen bir kararı hiçe saymak, yalnızca hukuka değil, milletin iradesine de yapılan büyük bir saygısızlıktır."

"MİLLETİMİZE VE TARİHİMİZE BÜYÜK SAYGISIZLIK"

"Bu ülkenin askerleri, her türlü zorluğa göğüs gererek vatan savunmasında görev yaparken, onların barınma sorunlarını çözmek yerine yeşil alanlarımızı yok eden bu rant odaklı yaklaşım kabul edilemez. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin barınma ihtiyacı hala çözülmeyi bekleyen bir mesele iken, askeri alanların beton yığınlarına dönüştürülmesi, milletimize ve tarihimize yapılmış büyük saygısızlıktır" diyen Bağcıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Diğer bir husus da İstanbul’da Kasımpaşa bölgesindeki tarihi yüzlerce yıl öncesine giden Bahriye anıları ile yüklü Divanhane binasının, Cezayirli Gazi Hasan Paşa kışlasının tarihi dokusu içerisinde muhafazası, denizcilik tarihi müzesi ve kültür merkezi olarak idamesi başta Cezayirli Gazi Hasan Paşa olmak üzere tüm Levent’lerin aziz hatıralarına en büyük saygı olacaktır. Ancak dünyanın en eski tersanelerinin (Taşkızak, Camialtı, Haliç) olduğu bölgeye tarihi dokuyu bozarak otel inşa ettiren merkezi yönetimden böyle bir hareket tarzı beklemek gerçekten hayalcilik olacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, askeri alanların dönüşümünü ve imar süreçlerini dikkatle takip edeceğiz. Kamu yararını gözeten, sürdürülebilir ve şeffaf bir şehir planlaması için mücadelemizi sürdürüyoruz. İstanbul’un geleceği, halkın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenmeli ve rant hırsına kurban edilmemelidir."