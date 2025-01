CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan sert eleştiri: 'Şehit aileleri ve gazilerimiz sessiz çığlık atıyor'

Yayınlanma: 24.01.2025 - 10:58

Güncelleme: 24.01.2025 - 10:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını kamuoyuna duyurmak, çözüm yolları üretmek ve bu sorunların takipçisi olmak adına ülke genelindeki ziyaretlerini sürdürdüğünü kaydetti. Bağcıoğlu, bugüne kadar 77 il ve ilçede 116 “Şehit Ailesi ve Gazi Derneği” ziyaret ettiğini, toplamda 314 şehit yakını ve 1053 gazinin sorunları birinci ağızdan dinlendediğini kaydetti.

Bağcıoğlu, bu süreçte tespit edilen tüm sorunları çözüm önerileriyle birlikte CHP’nin Milli Savunma Komisyonu üyeleri aracılığıyla TBMM’de gündeme taşıdıklarını ve çözüm sürecinin aktif takipçisi olduklarını belirtti.

Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

“Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için en değerli varlıklarını, evlatlarını toprağa veren şehit aileleri ve vücutlarının bir parçasını bu mücadelede kaybeden gazilerimiz, hak ettikleri değeri ne yazık ki tam anlamıyla görememektedir. Onlar yalnızca bu milletin değil, aynı zamanda devletimizin de emanetidir. Ancak, her ziyaretimizde gördüğümüz manzara, sorunların büyüklüğü ve derinliği, bu meselelerin ertelenemez bir noktaya geldiğini bizlere bir kez daha göstermiştir. Şehit aileleri ve gazilerimiz sessiz bir çığlık noktasındadır. Bu çığlığa kulak vermek hepimizin sorumluluğudur.”

Bağcıoğlu, özellikle gazilerin protez, ortez ve fizik tedavi süreçlerinde yaşadığı mağduriyetlerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

''Tedavi Süreçlerindeki Zorluklar: Gazilerimizin yaralanmaları sonrası protez ve ortez ihtiyaçlarının karşılanmasında yalnızca Ankara Bilkent Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin adres gösterilmesi, ciddi maddi ve manevi yıpranmalarına neden olmaktadır.

Fark Ücretleri ve Sağlık Harcamaları: Gazilerimizin protez ve ortez için döviz kuru nedeniyle karşılamak zorunda kaldıkları fark ücretleri büyük bir sorun teşkil etmektedir. Ayrıca, bazı özel hastanelerin Sağlık Uygulama Tebliği’ne (SUT) aykırı olarak fark ücreti talep etmesi, şehit aileleri ve gazilerimizi mağdur etmektedir.

Tıbbı Sarf Malzemeleri: Felçli veya yatalak gazilerin, yalnızca temel ihtiyaçlar için bile maaşlarının büyük bir kısmını harcamak zorunda bırakılması kabul edilemez bir durumdur. Örneğin, sadece 'sonda' gibi tıbbi malzemeler için iki ayda bir 2 bin 500 TL fark ödemek zorunda kalan gazilerimiz vardır.

Bürokratik Zorluklar: Gazilerimiz protez, tekerlekli sandalye ya da diğer ihtiyaçlar için defalarca farklı kurullardan rapor almak zorunda kalmakta, bu durum süreci daha da zorlaştırmaktadır.

Hak İhlalleri: Kamu kurumlarında şehit yakınları ve gazilere sağlanması gereken öncelikler uygulanmamaktadır. Üstelik bazı devlet ve üniversite hastanelerinde yatak ücretleri gibi masraflar talep edilmekte, bu durum şehit ailelerini ve gazilerimizi mağdur etmektedir.''

"BU, SİYASİ BİR MESELE DEĞİL, ULUSAL BIR MESELEDİR"

Bağcıoğlu, tüm bu sorunların çözümü için sadece TBMM’nin değil, toplumun her kesiminin ortak bir çaba göstermesi gerektiğinin altını çizerek, “Vatan savunmasında canlarını ve bedenlerini ortaya koyan kahramanlarımızın en temel ihtiyaçlarını bile karşılamada sorun yaşamaları bizler için bir utanç vesilesidir. Bu sesi duymak ve çözüm üretmek boynumuzun borcudur” dedi. Bağcıoğlu, TBMM’nin ilgili komisyonunda bekleyen 18 kanun teklifinin bir an önce gündeme alınmasını beklediklerini ifade etti. Şehit aileleri ve gazilerimize yönelik her türlü iyileştirme teklifini, kimden geldiğine bakılmaksızın destekleyeceklerini belirten Bağcıoğlu, “Bu, siyasi bir mesele değil, ulusal bir meseledir” diyerek çağrıda bulundu.

Haziran 2024’te düzenlenen “Şehit Aileleri ve Gaziler - Kahramanlara Vefa Çalıştayı”nda kapsamlı çözüm önerileri geliştirildiğini hatırlatan Bağcıoğlu, bu önerilerin hayata geçirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’nin devreye alınması gibi bazı düzenlemelerin başlamasının sevindirici olduğunu ancak bu adımların yeterli olmadığını dile getirdi.

Yankı Bağcıoğlu, sorunların çözümü için takipçi olacaklarını belirterek, şunları söyledi:

''Şehit aileleri ve gazilerimizin sorunlarını yalnızca dile getirmekle kalmayacağız; çözüm sürecinde aktif bir şekilde yer alacağız. Her platformda seslerini duyuracak, çözümler için var gücümüzle çalışacağız. Türk milletine emanet olan şehit aileleri ve gazilerimiz, yalnız olmadıklarını her zaman hissetmelidir. Onlarla birlikte olmaya, sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bu mesele, toplumun tüm kesimlerinin sahip çıkması gereken ortak bir sorumluluktur. Bizler, milletimizin kahramanlarına layık olmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.''