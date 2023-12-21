CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan teğmenlere 'disiplinsizlik' suçlamasına açıklama: Tepki göstermek herkesin görevi

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okul Komutanlığı’nda bazı teğmenlerin cemaatçilere tepki göstermesi ve 10 Kasım’da yaşanan skandalın ardından ilk kez kurumsal açıklama yaptı.

“Türk ordusunun ve askerliğin temelinin disiplin üzerine kurulduğu” kaydedilen açıklamada, “Cumhuriyetimizin kurucusu ve ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 85. yıldönümünde Piyade Okul Komutanlığı’nda vuku bulan hadiseye ilişkin, disipline aykırı her olay ve durumda olduğu gibi adli soruşturmaya ilave olarak derhal idari soruşturma başlatılmıştır” dendi.

Milli anma ve kutlama günleri, tören ve bayramlarda günün anlam ve önemine uygun şekilde davranmanın disiplinin bir gereği olduğu vurgulanan açıklamada, “Mevzuata uygun davranmamak nasıl disiplinsizlik ise buna karşı görev, yetki ve sorumluluğu dışında suç teşkil edecek nitelikte müdahale etmek ya da davranışta bulunmak da disiplinsizliktir. Olaya sebebiyet veren personel hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Henüz tesis edilmiş nihai bir disiplin işlemi bulunmamaktadır. Yüksek Disiplin Kurulu süreci ve adli soruşturma tamamlanıncaya kadar bu konuyu farklı noktalara çekmek, eğer bilgisizlikten kaynaklanmıyorsa kamuoyunda olumsuz algı yaratarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ne zarar verme amacı taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

‘GÖZBEBEĞİMİZ’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bağcıoğlu, “Atatürk’e yapılan saygısızlığa tepki göstermek her Türk vatandaşının görevidir. Beğenmediğiniz her eleştiriyi genel bir yaklaşımla ‘TSK’ye zarar vermek’ olarak nitelendiremezsiniz. TSK bizim gözbebeğimiz; sizin tahayyül ettiğinizden çok daha fazla şekilde koruyup kollarız, merak etmeyin. Umarız YDK soruşturması ve adli süreç sonuçları, bu cevabınız kadar süratle ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde yayınlanır” dedi.